Чипсы едва не отправили на тот свет геймера из Москвы, но рядом оказался бывший спасатель В Москве работник компьютерного клуба спас геймера, подавившегося чипсами 13 декабря, 15:55 В Москве сотрудник компьютерного клуба спас клиента от удушья. Обложка © VK / "ДТП и ЧП. Москва и МО"

В московском компьютерном клубе iZiPlay геймер подавился чипсами и начал задыхаться, на помощь ему пришёл сотрудник заведения, который когда-то отучился на спасателя. Видео с камер наблюдения разошлось в Сети.

В Москве сотрудник компьютерного клуба спас клиента от удушья. Видео © VK / "ДТП и ЧП. Москва и МО"

Администратор Денис, дежуривший в тот день в клубе, не первый раз спасает людей, поделился он сам в беседе с изданием "Подъём". В детстве мужчина спас тонувшего друга, а после школы четыре года учился на спасателя, затем успел поучаствовать в тушении пожара. Но жизненные обстоятельства сложились так, что пришлось бросить профессию.

Когда геймер в клубе начал задыхаться, сидевшая рядом девушка начала хлопать его по спине, а вторая — позвала администратора. Денис моментально оценил ситуацию и при помощи приёма Геймлиха помог посетителю избавиться от крошек, которые вызвали остановку дыхания.

"Страшно мне не было, у меня критическое мышление. В такой ситуации я представляю, что мне нужно сделать и что от меня требуется", — сказал администратор.

Руководитель компьютерного клуба уже премировал своего сотрудника за героический поступок, а также рассказал изданию: посетителю крупно повезло, что это была смена Дениса.

Ранее сообщалось, что рабочий во время уборки снега сорвался с крыши восьмиэтажного жилого дома на Тимирязевской улице на севере Москвы. К счастью, с мужчиной всё в порядке — его спас страховочный трос.

Авторы Татьяна Миссуми