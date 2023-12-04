Страховка спасла московского рабочего, сорвавшегося с крыши при чистке снега
В Москве страховочный трос спас рабочего, чистящего снег на крыше дома
Рабочий во время уборки снега сорвался с крыши восьмиэтажного жилого дома на Тимирязевской улице на севере Москвы. К счастью, с мужчиной всё в порядке — его спас страховочный трос.
"Жив-здоров, отделался испугом", — приводит РИА "Новости" слова представителя экстренных служб.
По его словам, после падения рабочий повис на высоте восьмого этажа. Прибывшие на место спасатели смогли затащить мужчину на балкон.
Ранее Лайф писал, что прошедший в воскресенье, 3 декабря, снегопад в Москве стал самым сильным за 145 лет наблюдений. Кроме того, в столице был побит суточный рекорд по осадкам 43-летней давности. Непогода продолжает буйствовать и сегодня. Так, в московских аэропортах уже задержали или отменили более 70 рейсов из-за снегопада.
ТАСС / Станислав Красильников