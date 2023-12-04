Регион

Уведомления отключены

4 декабря, 10:39

Страховка спасла московского рабочего, сорвавшегося с крыши при чистке снега

В Москве страховочный трос спас рабочего, чистящего снег на крыше дома

Рабочий во время уборки снега сорвался с крыши восьмиэтажного жилого дома на Тимирязевской улице на севере Москвы. К счастью, с мужчиной всё в порядке — его спас страховочный трос.

"Жив-здоров, отделался испугом", — приводит РИА "Новости" слова представителя экстренных служб.

По его словам, после падения рабочий повис на высоте восьмого этажа. Прибывшие на место спасатели смогли затащить мужчину на балкон.

Впереди — сибирские морозы: Лайф снял, как Москву засыпает аномальный снегопад

Впереди — сибирские морозы: Лайф снял, как Москву засыпает аномальный снегопад

Ранее Лайф писал, что прошедший в воскресенье, 3 декабря, снегопад в Москве стал самым сильным за 145 лет наблюдений. Кроме того, в столице был побит суточный рекорд по осадкам 43-летней давности. Непогода продолжает буйствовать и сегодня. Так, в московских аэропортах уже задержали или отменили более 70 рейсов из-за снегопада.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Наталья Исакова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров