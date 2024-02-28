Врачи в Москве прооперировали женщину с "хвостом" и миомой матки

Московские врачи спасли пациентку с "хвостом". Хирургам пришлось провести две операции, чтобы удалить у женщины редкую патологию. Лишь благодаря медицинскому вмешательству её жизнь стала полноценной, сообщает сайт MK.ru.

Жительница Ульяновска Людмила Алексеевна заметила, что одна из её ягодиц начала расти. Сначала она думала, что это обычный жировик, но когда проблема стала ухудшаться, обратилась в Первую Градскую больницу Москвы. Там медики обнаружили у неё многокамерное кистозное образование, которое проросло из органов малого таза в мягкие ткани ягодицы. Эту грыжу врачи и прозвали хвостом.

Но просто отрезать лишнее было нельзя, потому что перитонеальная киста оказалась плотно припаяна к стенке прямой кишки и при дальнейшем росте могла нарушить работу органа. Кроме того, у пациентки нашли миому матки больших размеров, на которую также распространилась киста.

В итоге было решено оперировать в два этапа. Первую операцию сделали в мае прошлого года, а вторую — уже в этом году. Врачам пришлось удалить часть прямой кишки, затронутой новообразованием, выведя временную колостому, а затем убрать матку, поражённую миоматозными узлами. Благодаря их усилиям теперь женщине ничего не угрожает.