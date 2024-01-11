В Люберцах хирурги прооперировали 11-летнюю девочку с двумя матками

Подмосковные хирурги спасли школьницу с редкой врождённой патологией — у 11-летней девочки оказалось две матки. Об этом сообщил Минздрав Московской области.

Юная пациентка поступила в Московский областной центр охраны материнства и детства с жалобами на сильное вздутие и асимметрию живота, которые беспокоили её три месяца. Врачи выяснили, что у девочки две матки, в одной из которых наблюдался выраженный воспалительный процесс. Хирурги и гинекологи приняли решение об операции, так как ситуация угрожала жизни ребёнка.

"Заполненная гноем матка не только полностью теряет свою функцию, но и несёт в себе прямую угрозу перитонита, то есть разрыва и попадания гнойного содержимого в брюшную полость, что может стать критическим для жизни ребёнка. Поэтому нашими врачами было принято решение об удалении нагноившейся правой матки с полным сохранением левой матки", — рассказал заведующий отделением детской хирургии Владимир Трунов.

Сейчас юная пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.