На выставке-форуме "Россия" запустили юбилейный пятый сезон "Большой перемены"

В Доме молодёжи на выставке-форуме "Россия" запустили пятый сезон Всероссийского конкурса "Большая перемена" — самого масштабного проекта для детей и подростков в РФ. О старте сезона объявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. На торжественной церемонии собрались финалисты прошлых лет, педагоги-наставники и близкие участников.

Участники и педагоги "Большой перемены". Фото © Пресс-служба Всероссийского конкурса

"Лучшие школы, ученики которых стали полуфиналистами конкурса, смогут сформировать команды и разработать проекты по развитию школьных пространств. В Красноярске для них пройдёт отдельный финал, по итогам которого определятся команды-победители", — пояснил Кириенко.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Фото © Пресс-служба Всероссийского конкурса

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ рассказал, что в этом году до участия в конкурсе впервые допускаются школьники 1–4 классов. А ещё в "Большой перемене" появится командное соревнование. Все этапы состязания объединит тема, посвящённая Году семьи. Конкурсанты будут выполнять задания, связанные с темой семейных ценностей и укреплением связи поколений.

"Ребята, мечтайте, верьте, что вы лучшие, шагайте только вперёд, и у вас точно всё получится. Потому что Россия — это страна возможностей, где каждый найдёт себя", — подчеркнула заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

Победители и призёры конкурса среди учеников 8–10 классов и студентов колледжей получат до одного миллиона рублей выигрыша. Эти средства они смогут потратить на образование, саморазвитие или запуск бизнес-проекта. Кроме того, победители и призёры получат дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. А школьники 5–7 классов, кого оценило конкурсное жюри, смогут отправиться в уникальное "Путешествие мечты" на поезде через всю страну. Что касается педагогов и наставников финалистов и победителей "Большой перемены", то они получат до 150 тысяч рублей и возможность пройти образовательные программы в ведущих центрах РФ. Также 50 лучших школ, колледжей и учреждений допобразования получат по два миллиона рублей на развитие образовательной среды.

Конкурс "Большая перемена" — флагманский проект "Движения первых". Соорганизатором проекта выступает Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь). Конкурс входит в линейку президентской платформы "Россия — страна возможностей". Проводится при поддержке Минпросвещения России и Минобрнауки России.