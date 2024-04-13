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12 апреля, 23:16

"Росмолодёжь.События" запустила новый сезон мероприятий

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Открытие сезона форумов платформы "Росмолодёжь.События" состоялось на выставке "Россия" в московском Доме молодёжи. Мероприятие под единым слоганом "Поехали на форумы – 2024" прошло офлайн и онлайн в 27 регионах России. Запись интерактивного ток-шоу доступна в официальной группе во "ВКонтакте".

Руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева встретилась с лучшими выпускниками форумов прошлых лет и отметила три ключевых нововведения нового сезона: переход из ярких событийных "вспышек" в круглогодичный формат работы; запуск на базе форумов центра карьеры, который в режиме нон-стоп будет осуществлять поставку вакансий и отбор соискателей; расширение категории участников — теперь допускаются подростки от 14 до 17 лет, на мероприятия можно будет приехать всей семьёй, также на форумах будут организованы семейные выходные.

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В этом году линейка форумов Росмолодёжи представлена 43 мероприятиями во всех федеральных округах, включая новые регионы России. Подать заявку можно на обновлённой платформе "Росмолодёжь.События". В день открытия — 12 апреля — платформа запустила работу экспертного клуба выпускников форумов "Гагарин".

На ВДНХ прошла презентация наработок программы "Творческой мастерской" в Мастерской управления "Сенеж" — ежегодного образовательного мероприятия, нынче объединившего 90 лучших выпускников и 43 программных директора форумов Росмолодёжи. Для 150 участников была проведена экскурсия от Российского общества "Знание" и "Роскосмоса".

Всероссийский форум "Шум" организовал работу студии подкастов. Ассоциация волонтёрских центров провела презентацию волонтёрского корпуса, а также полезную программу: все желающие смогли поучаствовать в сборе "Корзины добра" для военнослужащих СВО, подать заявку на вступление в регистр доноров костного мозга.

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Проект "Другое дело" президентской платформы "Россия — страна возможностей" проведёт на площадках форумов уникальные интерактивные задания на тему экологии, спорта, образования, искусства и волонтёрства.

"Сегодня проходит старт всей системы молодёжных форумов, в которых ежегодно участвует более 1 200 000 ребят. Принципиальным решением президента с этого года в молодёжных форумах могут принять участие подростки — начиная с 14 лет. Перед ними открыты огромные возможности. Также наши международные друзья с Всемирного фестиваля молодёжи — гости из 190 стран мира — получат возможность участвовать в молодёжных форумах по всей стране и учиться в 16 молодёжных круглогодичных образовательных центрах", — сказал присутствующий на мероприятии первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

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Ранее Life.ru писал о завершении приёма предложений от россиян в национальный проект "Молодёжь и дети" на "Госуслугах". По итогам открытого сбора число инициатив превысило четыре тысячи. Наиболее популярными темами стали духовно-нравственное воспитание, поддержка общественных объединений, спорта и здорового образа жизни, профессиональное развитие молодых специалистов и трудоустройство молодёжи, а также помощь молодым семьям.

Лариса Сафронова
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