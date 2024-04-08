Путин поручил сформировать Всероссийский родительский комитет

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов поручил сформировать Всероссийский родительский комитет в рамках проекта "Это у нас семейное". Об этом сообщили на официальном сайте Кремля.

"Минпросвещения России совместно с автономной некоммерческой организацией (АНО) "Россия — страна возможностей" и другими заинтересованными организациями сформировать в рамках проведения всероссийского конкурса семей проекта "Это у нас семейное" Всероссийский родительский комитет (совет) и осуществлять координацию его деятельности", — указано в тексте поручения.

Глава государства добавил, что о проделанной работе должны отчитаться министр просвещения РФ Сергей Кравцов и глава АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров до 1 августа 2024 года. Следующие отчёты необходимо будет предоставлять каждые полгода.