Путин поручил сформировать Всероссийский родительский комитет
Президент России Владимир Путин по итогам встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов поручил сформировать Всероссийский родительский комитет в рамках проекта "Это у нас семейное". Об этом сообщили на официальном сайте Кремля.
"Минпросвещения России совместно с автономной некоммерческой организацией (АНО) "Россия — страна возможностей" и другими заинтересованными организациями сформировать в рамках проведения всероссийского конкурса семей проекта "Это у нас семейное" Всероссийский родительский комитет (совет) и осуществлять координацию его деятельности", — указано в тексте поручения.
Глава государства добавил, что о проделанной работе должны отчитаться министр просвещения РФ Сергей Кравцов и глава АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров до 1 августа 2024 года. Следующие отчёты необходимо будет предоставлять каждые полгода.
Напомним, организатором конкурса "Это у нас семейное" является автономная некоммерческая организация "Россия — страна возможностей". Соорганизаторами выступают Росмолодёжь и "Движение первых". Председателем наблюдательного совета является президент России Владимир Путин. В 2023 году в День знаний лидер государства объявил о запуске конкурса. В феврале стало известно, что на карте проекта зарегистрировались более пяти тысяч команд. Это позволяет семейным командам находить друзей, знакомых и единомышленников среди других участников конкурса, живущих рядом.