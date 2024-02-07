На карте конкурса "Это у нас семейное" зарегистрировались более пяти тысяч команд

Свыше пяти тысяч команд объединила специальная карта России, запущенная в конце ноября на сайте конкурса "Это у нас семейное". Об этом сообщает пресс-служба АНО "Россия — страна возможностей", которая является организатором мероприятия.

Карта позволяет семейным командам находить друзей, знакомых и единомышленников среди других участников конкурса, живущих рядом, к примеру, на одной улице или в одном и том же населённом пункте. Кроме этого, если семья едет в путешествие по стране, она может использовать сервис для того, чтобы встретиться с командами из других регионов.

"С помощью сервиса можно узнавать у других семей, как лучше подготовиться для путешествия в ту или иную местность, попросить провести экскурсию или просто встретиться для знакомства и обмена впечатлениями", — отметила заместитель гендиректора АНО "Россия — страна возможностей" Оксана Ачкасова.

Чтобы добавить семью на карту, участникам конкурса необходимо придумать название команды, указать месторасположение, внести контактные данные, добавить фото и кратко рассказать об интересах и хобби. После прохождения модерации пользователям становится доступен функционал. По сути, сервис является аналогом социальной сети.

В самом народном проекте президентской платформы "Россия — страна возможностей" участвуют 587 250 человек из 102 735 семейных команд, которые представляют все 89 регионов России. Кроме этого, участниками являются их родственники из 81 страны мира. В ближайшее время станут известны имена полуфиналистов, их определят в каждом федеральном округе по количеству набранных баллов за дистанционный этап. Информацию о допуске команды к окружному полуфиналу разместят в её семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф.