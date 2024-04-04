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4 апреля, 16:14

Путин призвал уйти от "охранительного" характера молодёжной программы

Молодёжная программа в России должна быть не охранительной, а современной и устремлённой в будущее. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством, посвящённом молодёжной политике.

"Вся эта работа не должна носить охранительного характера. Она должна быть современной и устремлённой в будущее", — подчеркнул российский лидер, говоря в том числе о перспективах национального проекта "Молодёжь и дети".

На совещании стало известно, что новый национальный проект "Молодёжь и дети" будет включать в себя все ключевые меры поддержки молодых людей. Он будет направлен в том числе на создание условий для самореализации молодёжи, кадровых и социальных лифтов. Сюда же войдут мероприятия по развитию современной инфраструктуры для детей и молодёжи — это молодёжные центры, капитальные ремонты школ и точечное строительство школ там, где это необходимо.

Путин анонсировал открытие новых центров молодёжи в Запорожье и на Херсонщине
Путин анонсировал открытие новых центров молодёжи в Запорожье и на Херсонщине

Ранее в четверг, 4 апреля, Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия пяти новых молодёжных центров в Нижегородской, Калининградской и Сахалинской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и Севастополе. Российский лидер отметил, что такие центры будут не только проводить какие-то разовые мероприятия и большие форумы, они будут функционировать на постоянной основе и способствовать налаживанию общественных и культурных связей с зарубежной молодёжью.

Обложка ©

Михаил Метцель / Пресс-служба Президента РФ / ТАСС

Марина Калегина
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