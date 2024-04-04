Путин призвал уйти от "охранительного" характера молодёжной программы

Молодёжная программа в России должна быть не охранительной, а современной и устремлённой в будущее. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством, посвящённом молодёжной политике.

"Вся эта работа не должна носить охранительного характера. Она должна быть современной и устремлённой в будущее", — подчеркнул российский лидер, говоря в том числе о перспективах национального проекта "Молодёжь и дети".

На совещании стало известно, что новый национальный проект "Молодёжь и дети" будет включать в себя все ключевые меры поддержки молодых людей. Он будет направлен в том числе на создание условий для самореализации молодёжи, кадровых и социальных лифтов. Сюда же войдут мероприятия по развитию современной инфраструктуры для детей и молодёжи — это молодёжные центры, капитальные ремонты школ и точечное строительство школ там, где это необходимо.