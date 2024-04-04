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4 апреля, 14:37

Молодёжные центры помогут наладить общение россиян и иностранцев без стереотипов

Открывающиеся по всей стране молодёжные центры помогут выстроить общение россиян и иностранцев без стереотипов. Об этом заявил президент Владимир Путин на церемонии открытия по видеосвязи пяти новых молодёжных центров в Нижегородской, Калининградской и Сахалинской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и Севастополе.

Российский лидер отметил, что такие центры будут не только проводить какие-то разовые мероприятия и большие форумы, они будут функционировать на постоянной основе и способствовать налаживанию общественных и культурных связей с зарубежной молодёжью.

"Игры будущего, Всемирный фестиваль молодёжи показали, насколько такие контакты, разговоры — откровенные, на равных, без всяких стереотипов и нравоучений — интересны и привлекательны для миллионов ребят из разных стран", — обратил внимание президент.

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Ранее Владимир Путин анонсировал открытие новых центров молодёжи в Запорожье и на Херсонщине. Он напомнил, что около 150 тысяч молодых людей из нескольких субъектов смогли воспользоваться возможностями таких центров за прошедшие пару лет.

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Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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