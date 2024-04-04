Путин анонсировал открытие новых центров молодёжи в Запорожье и на Херсонщине 4 апреля, 14:18 Президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Павел Бедняков

Запорожскую и Херсонскую области ждёт открытие новых молодёжных центров, которых по всей России уже насчитывается более 10. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время запуска работы очередных центров в ряде регионов.

"Теперь таких молодёжных центров у нас будет уже 16, а в ближайшее время откроется ещё два — в Запорожской и Херсонской областях. То есть мы объединяем наши лучшие практики, наработки, инициативы", — подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что около 150 тысяч молодых людей из нескольких субъектов смогли воспользоваться возможностями таких центров за прошедшие пару лет.

Ранее сообщалось, что 2 апреля стартовал пятый сезон научно-просветительского проекта "Ледокол знаний". Финалистов ждёт юбилейная арктическая экспедиция на Северный полюс, которая приурочена к 65-летию атомного ледокольного флота. Уже свыше 300 одарённых школьников из разных регионов, а это победители множества конкурсов и проектов, стали участниками таких путешествий от "Росатома".

Авторы Татьяна Миссуми