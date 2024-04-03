Школьники из РФ в пятый раз отправятся к Северному полюсу на "Ледоколе знаний"

2 апреля стартовал пятый сезон научно-просветительского проекта "Ледокол знаний". Финалистов ждёт юбилейная арктическая экспедиция на Северный полюс, которая приурочена к 65-летию атомного ледокольного флота. Уже свыше 300 одарённых школьников из разных регионов, а это победители множества конкурсов и проектов, стали участниками таких путешествий от "Росатома".

У участников пятого сезона — новые отборочные этапы: кроме интеллектуального тестирования на сайте проекта пройдут очные полуфиналы в федеральных округах, где будет нужно решить индустриальные кейсы, связанные с атомной отраслью. В финале, который состоится в июне на ВДНХ, встретятся команды, представляющие федеральные округа. По итогам отбора к арктической экспедиции присоединятся 12 конкурсантов.

Для финалистов на борту ледокола пройдут лекции, мастер-классы, научные игры и кинопоказы. Причём несколько уникальных форматов представит партнёр проекта Российское общество "Знание".

Получить знания о достижениях атомной отрасли поможет мини-приложение от VK. Уникальная игра будет доступна в середине апреля и познакомит молодёжь с цифровыми и квантовыми технологиями, ядерной медициной, новыми материалами, безуглеродной энергией, а также атомным ледокольным флотом.

В проекте могут участвовать школьники и студенты колледжей от 14 до 16 лет. Для этого им нужно зарегистрироваться на сайте polus.atom.online до 7 мая и пройти все отборочные этапы. "Ледокол знаний" создан для популяризации атомных технологий и поддержки талантливых детей. Организатором проекта является сеть Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) при поддержке "Росатома".