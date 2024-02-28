ЭИСИ: 80% молодёжи считают, что в РФ созданы все условия для самореализации

Экспертный институт социальных исследований провёл круглый стол на тему "Создавая будущее — как в России работают социальные лифты". В начале дискуссии модератор круглого стола Дарья Кислицына — руководитель департамента региональных программ ЭИСИ и член Общественной палаты РФ — отметила, что за последнюю неделю прошло множество событий, которые наглядно продемонстрировали работу карьерных и социальных лифтов в нашей стране, например, суперфинал пятого конкурса "Лидеры России", вручение премии Российского общества "Знание" и Форум наставников на ВДНХ.

Руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов подчеркнул, что у молодёжи в России действительно сегодня есть возможность реализовать себя не только в крупных мегаполисах, но и в маленьких населённых пунктах.

"Показатели, которые мы фиксируем, сейчас находятся на очень высоком уровне. В целом в нашей стране у молодых людей сейчас есть возможность найти применение своим способностям, добиться успеха в жизни — так считают 80% опрошенных, а именно россиян от 18–35 лет. Однозначно превалирует мнение, что в нашей стране у молодых людей есть возможности для достижения своих целей", — сказал эксперт.

Заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Оксана Ачкасова указала, что ещё один заметный и важный показатель из исследования — 69% россиян хотели бы, чтобы их дети или внуки приняли участие в проектах президентской платформы. Люди считают её действенным инструментом для карьерного и социального роста. При этом платформа отвечает запросу граждан РФ и учитывает в своих проектах разные интересы.

"Мы стараемся учитывать все аудитории, которые могут получить социальные и карьерные лифты. Безусловно, это проект "Флагманы образования", который много работает с педагогами. Стоит отметить и конкурс, направленный на развитие внутреннего туризма, "Мастера гостеприимства", проект "Топ-блог", который помогает огромному количеству россиян развивать свои социальные сети. Наш семейный проект "Это у нас семейное", особенно актуальный в нынешний Год семьи", — добавила Ачкасова.