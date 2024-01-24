Эксперты ЭИСИ назвали Россию цитаделью семейных ценностей в мире

Россия осталась сторонницей традиционных семейных ценностей вопреки западной пропаганде деструктивных идей социальных взаимоотношений. Такой вывод сделали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) МИА "Россия сегодня" на тему "Год семьи: что ждёт российские семьи".

По мнению политолога и члена правления Российской ассоциации политической науки Владимира Шаповалова, многодетные семьи должны стать обычным явлением в России. А глава Кировской области Александр Соколов, выступая на круглом столе, подчеркнул, что отношение россиян к значимости семьи сильно различается в нашем обществе.

Татьяна Буцкая, первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, отметила, что в подписанном указе чётко определены основные приоритеты: снижение тарифов на коммунальные услуги, образовательная поддержка для родителей, помощь детям, бесплатные лекарства для детей до шести лет, бесплатный проезд школьникам до школы и обратно, бесплатное питание и другие меры.

"Именно в семье создаётся, вырастает всё лучшее, что есть в человеке. В семье ребёнок узнаёт, что такое любовь, трудолюбие. Главное предназначение семьи — это рождение детей. Но с точки зрения страны это не просто продолжение рода, а увеличение численности россиян, будущее страны", — сказала Буцкая.

Михаил Мамонов, руководитель департамента политических исследований ВЦИОМа, отметил, что в настоящее время две трети жителей России утверждают, что для них сильная семья является основной личной ценностью. Он также отметил, что семью воспринимают как институт взаимопомощи.

"Показатель значимости создания семьи при этом существенно выше. 87% россиян считают, что создание семьи — важнейшая цель. Также крайне высок запрос на сохранение традиционной семьи как ключевого института. 87% россиян считают, как бы ни менялся мир, традиционная семья всегда будет современной", — сказал эксперт.