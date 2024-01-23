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Указ Путина о многодетных семьях назвали поистине долгожданным

Малофеев назвал долгожданным указ Путина о статусе многодетных семей

23 января, 18:08
Владимир Путин подписал указ о статусе многодетных семей. Обложка © Freepik / freepic.diller

Владимир Путин подписал указ о статусе многодетных семей. Обложка © Freepik / freepic.diller

Указ президента РФ Владимира Путина "О мерах социальной поддержки многодетных семей" можно смело назвать поистине долгожданным и нацеленным на укрепление традиционных ценностей. Об этом заявил учредитель "Царьграда", предприниматель Константин Малофеев.

"Семьи с тремя и более детьми получат единые государственные статус и поддержку (раньше они не были закреплены законодательно и определялись регионами)", — отметил он.

По словам Малофеева, Путин своим указом дал понять всем чиновникам, что в законотворческой работе следует ориентироваться на демографические вопросы, чтобы население России приумножалось. Предприниматель уверен, что нужно, чтобы ещё больше семей в России стали многодетными. А для этого, считает Малофеев, следует продолжать жилищную политику, менять миграционное законодательство, работать над уменьшением числа абортов и пропагандировать многодетность.

Путин объяснил, что после его указа многодетные могут получить льготы по всей РФ
Путин объяснил, что после его указа многодетные могут получить льготы по всей РФ

Напомним, что сегодня, 23 января, Владимир Путин подписал указ о едином статусе многодетной семьи в России. Глава государства отметил, что многодетные семьи являются опорой страны. В Госдуме объяснили важность указа российского лидера, отметив, что теперь семьи с тремя и более детьми будут получать равную поддержку государства.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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