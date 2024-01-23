Указ Путина о многодетных семьях назвали поистине долгожданным
Малофеев назвал долгожданным указ Путина о статусе многодетных семей
Владимир Путин подписал указ о статусе многодетных семей. Обложка © Freepik / freepic.diller
Указ президента РФ Владимира Путина "О мерах социальной поддержки многодетных семей" можно смело назвать поистине долгожданным и нацеленным на укрепление традиционных ценностей. Об этом заявил учредитель "Царьграда", предприниматель Константин Малофеев.
"Семьи с тремя и более детьми получат единые государственные статус и поддержку (раньше они не были закреплены законодательно и определялись регионами)", — отметил он.
По словам Малофеева, Путин своим указом дал понять всем чиновникам, что в законотворческой работе следует ориентироваться на демографические вопросы, чтобы население России приумножалось. Предприниматель уверен, что нужно, чтобы ещё больше семей в России стали многодетными. А для этого, считает Малофеев, следует продолжать жилищную политику, менять миграционное законодательство, работать над уменьшением числа абортов и пропагандировать многодетность.
Напомним, что сегодня, 23 января, Владимир Путин подписал указ о едином статусе многодетной семьи в России. Глава государства отметил, что многодетные семьи являются опорой страны. В Госдуме объяснили важность указа российского лидера, отметив, что теперь семьи с тремя и более детьми будут получать равную поддержку государства.