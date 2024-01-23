Указ Путина о многодетных семьях назвали поистине долгожданным

Указ президента РФ Владимира Путина "О мерах социальной поддержки многодетных семей" можно смело назвать поистине долгожданным и нацеленным на укрепление традиционных ценностей. Об этом заявил учредитель "Царьграда" , предприниматель Константин Малофеев.

По словам Малофеева, Путин своим указом дал понять всем чиновникам, что в законотворческой работе следует ориентироваться на демографические вопросы, чтобы население России приумножалось. Предприниматель уверен, что нужно, чтобы ещё больше семей в России стали многодетными. А для этого, считает Малофеев, следует продолжать жилищную политику, менять миграционное законодательство, работать над уменьшением числа абортов и пропагандировать многодетность.