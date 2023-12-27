Значение платформы "Россия — страна возможностей" (РСВ) для самореализации молодёжи трудно переоценить, ведь её флагманом выступает лично президент Владимир Путин. К такому выводу пришли опрошенные Лайфом эксперты.

В 2023 году платформа отметила первый юбилей — пятилетие. За этот период во всех её проектах и образовательных программах поучаствовало более 20 миллионов человек из 89 регионов России и 150 стран мира. По словам директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрия Егорченкова, главный плюс платформы "Россия — страна возможностей" в том, что каждый сможет найти в ней формат активности, подходящий лично для себя.

Развивая целую линейку разнообразных проектов для отдельных сегментов молодёжной аудитории, платформа "Россия — страна возможностей" позволяет каждому выбрать интересный для себя формат активности. Речь не только о развитии лидерских качеств, здесь и практические навыки для цифрового пространства, и реализация творческого потенциала Дмитрий Егорченков

По мнению собеседника Лайфа, самым главным вкладом платформы на сегодняшний день является масштабная работа по интеграции новых, но исторических регионов России в систему работы с молодёжью, привлечение ребят к образовательным проектам, проведение управленческих конкурсов.

"Всё это на месте утверждает присутствие России в индивидуальном и коллективном будущем молодых людей, проживающих на этих территориях", — отмечает наш эксперт.

Благодаря работе платформы восприятие доступности возможностей в стране поменялось и у самих россиян. 23 июня 2023 года ВЦИОМ провёл опрос, где показатель веры в возможности самореализации молодёжи вырос до рекордного уровня — 81%, то есть более чем в два раза за пять лет. В 2017 году, ещё до создания АНО "Россия — страна возможностей", по данным опроса, только 37% россиян верили, что у молодёжи есть возможность реализовать себя, добиться успеха в жизни.

Углубление такой работы, уверен, позволит нам противостоять тем трендам, которые были заложены здесь тридцатилетием враждебной перепрошивки, и противопоставить русофобии в голове отдельного человека не просто возможности самореализации, но и удовольствие от коллективного созидания в рамках командных проектов Дмитрий Егорченков