Начался приём заявок на национальную премию "Россия — страна возможностей"

На международной выставке-форуме "Россия" объявили о начале приёма заявок на национальную премию "Россия — страна возможностей". Пресс-служба президентской платформы объявила, что подать документы можно будет до 19 января 2024 года.

"Наш президент, председатель наблюдательного совета платформы "Россия — страна возможностей" Владимир Путин неоднократно говорил, что главный золотой запас России — это люди. Наша страна всегда была богата талантами. Те, кто создаёт общественные инициативы, не ждут наград, они делают это от чистого сердца, однако таких людей необходимо поощрять. Страна должна знать своих героев", — сказал гендиректор платформы, ректор президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров, которого цитирует пресс-служба.

Победителей премии будет несколько. Их выберут в разных номинациях. Имена объявят на выставке "Россия". Они смогут стать амбассадором президентской платформы "Россия — страна возможностей", а также получить приглашение в качестве спикера и эксперта на профильные мероприятия. Ещё победителей ждёт индивидуальный пакет поддержки и развитие в области профессиональной и личной реализации.