В Донецке открылось представительство платформы "Россия — страна возможностей"

Представительство президентской платформы "Россия — страна возможностей" открылось в Донецкой Народной Республике. Теперь у участников проектов, конкурсов и олимпиад, организаций-партнёров и профессиональных сообществ появилась точка притяжения для совместной работы, реализации идей и инициатив. В представительстве оборудован лекторий на 100 посадочных мест, зона совместной работы, а также информационный центр, в котором могут работать представители СМИ.

По словам первого замруководителя Администрации Президента Сергея Кириенко, открытие представительства платформы в Донецке — это выполнение прямого поручения Владимира Путина по поддержке жителей новых регионов.

"Очень важно, что представительства платформы "Россия — страна возможностей" открываются в Донбассе и Новороссии, потому что для всей нашей огромной страны Донбасс — это пример настоящего патриотизма, настоящего мужества, настоящей воли и борьбы людей, которые приняли для себя решение отстоять своё право быть русскими, быть россиянином, быть частью России. Это решение приняли жители Донбасса в прошлом году на референдуме, и сегодня этот принцип, сформулированный президентом РФ, что Россия для каждого гражданина будет страной возможностей, реализуется и для каждого жителя Донбасса", — заявил он на церемонии открытия.

Гостями мероприятия стали победители, финалисты и участники таких проектов, как конкурс управленцев "Лидеры России", "Мастерская новых медиа", "Спасибо, братцы!", "Пишем будущее", "ТопБЛОГ", а также органов государственной власти, некоммерческих организаций и общественных движений.

Команда президентской платформы работает в регионе с 2022 года. Руководит развитием проектов на территории ДНР победитель конкурса "Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика" Никита Киосев. Главная задача его команды — информировать жителей Донбасса о возможностях личностного, профессионального и карьерного развития, ставших доступными после вхождения региона в состав России. За год работы команда провела образовательные мастер-классы и сессии по компетенциям, а также просветительские мероприятия в Донецке, Мариуполе, Макеевке, Горловке, Харцызске, Енакиево, Торезе, Снежном, Амвросиевке, Шахтёрске, а также других городах и посёлках ДНР.