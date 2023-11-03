В Донецке открылось представительство платформы "Россия — страна возможностей"
Представительство президентской платформы "Россия — страна возможностей" открылось в Донецкой Народной Республике. Теперь у участников проектов, конкурсов и олимпиад, организаций-партнёров и профессиональных сообществ появилась точка притяжения для совместной работы, реализации идей и инициатив. В представительстве оборудован лекторий на 100 посадочных мест, зона совместной работы, а также информационный центр, в котором могут работать представители СМИ.
По словам первого замруководителя Администрации Президента Сергея Кириенко, открытие представительства платформы в Донецке — это выполнение прямого поручения Владимира Путина по поддержке жителей новых регионов.
"Очень важно, что представительства платформы "Россия — страна возможностей" открываются в Донбассе и Новороссии, потому что для всей нашей огромной страны Донбасс — это пример настоящего патриотизма, настоящего мужества, настоящей воли и борьбы людей, которые приняли для себя решение отстоять своё право быть русскими, быть россиянином, быть частью России. Это решение приняли жители Донбасса в прошлом году на референдуме, и сегодня этот принцип, сформулированный президентом РФ, что Россия для каждого гражданина будет страной возможностей, реализуется и для каждого жителя Донбасса", — заявил он на церемонии открытия.
Гостями мероприятия стали победители, финалисты и участники таких проектов, как конкурс управленцев "Лидеры России", "Мастерская новых медиа", "Спасибо, братцы!", "Пишем будущее", "ТопБЛОГ", а также органов государственной власти, некоммерческих организаций и общественных движений.
Команда президентской платформы работает в регионе с 2022 года. Руководит развитием проектов на территории ДНР победитель конкурса "Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика" Никита Киосев. Главная задача его команды — информировать жителей Донбасса о возможностях личностного, профессионального и карьерного развития, ставших доступными после вхождения региона в состав России. За год работы команда провела образовательные мастер-классы и сессии по компетенциям, а также просветительские мероприятия в Донецке, Мариуполе, Макеевке, Горловке, Харцызске, Енакиево, Торезе, Снежном, Амвросиевке, Шахтёрске, а также других городах и посёлках ДНР.
Кстати, представительство в ДНР стало уже третьей площадкой организации наряду с Мастерской управления "Сенеж" в Подмосковье и представительством в Луганской Народной Республике.
Напомним, что год назад в ДНР открылось отделение Российского военно-исторического общества. Причём событие состоялось в знаковый день — в годовщину освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Кроме того, университет "Синергия" открыл своё представительство в Донбассе. Сейчас университет предлагает дистанционное обучение по более чем 500 программам бакалавриата, магистратуры и дополнительного профессионального образования. А прошлым летом первый в новых регионах штаб общественной поддержки партии "Единая Россия" открылся в Луганске.
ТАСС / Александр Река