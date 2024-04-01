Путин поручил сократить домашние задания и убрать лишние контрольные
Президент России Владимир Путин поручил усовершенствовать школьные учебные программы, с тем чтобы домашних заданий и контрольных работ стало меньше. Об этом говорится в списке поручений по выполнению Послания Федеральному собранию, который глава государства утвердил в понедельник, 1 апреля.
В документе говорится, что правительство должно обеспечить формирование "гармоничной, сбалансированной и результативной учебной и воспитательной нагрузки на школьников".
"В том числе за счёт сокращения реальных временных затрат на выполнение домашних учебных заданий <…>, а также сокращения мероприятий по оценке уровня знаний обучающихся и качества образования", — сказано в тексте поручения.
А ранее Life.ru писал, что выпускникам российских школ уже этим летом разрешат пересдавать ЕГЭ по приказу Владимира Путина. Но итоговым станет второй результат, так как выбрать лучшую оценку после двух попыток будет нельзя. При этом известно, что президент России выступает против отмены ЕГЭ. Путин не считает, что отмена экзамена поможет улучшить качество и доступность образования в нашей стране.
Shutterstock / FOTODOM