Путин поручил сократить домашние задания и убрать лишние контрольные

Президент России Владимир Путин поручил усовершенствовать школьные учебные программы, с тем чтобы домашних заданий и контрольных работ стало меньше. Об этом говорится в списке поручений по выполнению Послания Федеральному собранию, который глава государства утвердил в понедельник, 1 апреля.

В документе говорится, что правительство должно обеспечить формирование "гармоничной, сбалансированной и результативной учебной и воспитательной нагрузки на школьников".

"В том числе за счёт сокращения реальных временных затрат на выполнение домашних учебных заданий <…>, а также сокращения мероприятий по оценке уровня знаний обучающихся и качества образования", — сказано в тексте поручения.