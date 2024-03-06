Выпускникам уже этим летом разрешат пересдавать ЕГЭ по приказу Путина Рособрнадзор: Выпускники смогут пересдать ЕГЭ по одному из предметов уже в июне 6 марта, 11:41 Школьники смогут пересдать ЕГЭ в июне. Обложка © Freepik

Выпускники получат возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов в июне этого года, итоговым станет второй результат, так как выбрать лучшую оценку после двух попыток будет нельзя. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Точно с июня месяца этого года эта возможность у выпускников появится", — подчеркнул он.

По словам чиновника, сейчас главное — состыковать все сроки, так как после ЕГЭ у абитуриентов начинается поступление в институты, поэтому результат пересдачи должен быть готов до приёмной кампании в вузы страны.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию распорядился дать школьникам возможность пересдачи ЕГЭ по одному из предметов. При этом сроки повторного экзамена должны быть продлены до конца приёмной кампании в вузы.

Авторы Татьяна Миссуми