Регион

Уведомления отключены

Новости
ПОСЛАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал

Выпускникам уже этим летом разрешат пересдавать ЕГЭ по приказу Путина

Рособрнадзор: Выпускники смогут пересдать ЕГЭ по одному из предметов уже в июне

6 марта, 11:41
Школьники смогут пересдать ЕГЭ в июне. Обложка © Freepik

Школьники смогут пересдать ЕГЭ в июне. Обложка © Freepik

Выпускники получат возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов в июне этого года, итоговым станет второй результат, так как выбрать лучшую оценку после двух попыток будет нельзя. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Точно с июня месяца этого года эта возможность у выпускников появится", подчеркнул он.

По словам чиновника, сейчас главное — состыковать все сроки, так как после ЕГЭ у абитуриентов начинается поступление в институты, поэтому результат пересдачи должен быть готов до приёмной кампании в вузы страны.

Учитель года объяснил, почему предложение Путина по ЕГЭ поможет выпускникам
Учитель года объяснил, почему предложение Путина по ЕГЭ поможет выпускникам

Напомним, президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию распорядился дать школьникам возможность пересдачи ЕГЭ по одному из предметов. При этом сроки повторного экзамена должны быть продлены до конца приёмной кампании в вузы.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!