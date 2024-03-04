Учитель года объяснил, почему предложение Путина по ЕГЭ поможет выпускникам

Возможность пересдать хотя бы один предмет в рамках ЕГЭ снимает с выпускника серьёзное психологическое давление. Об этом заявил директор образовательного центра "Южный город" в Самарской области, победитель конкурса "Учитель года России-2013" Владимир Кильдюшкин.

"Результаты экзаменов — это ведь не результаты знаний ребёнка, это результаты умения продемонстрировать свои знания. А умение демонстрировать свои знания зависит и от самих знаний (они должны быть, это базово), но и от всех эмоциональных факторов", — отметил он в беседе с радио "Комсомольская правда".

По словам эксперта, когда нет права на ошибку, даже у хорошо подготовленного школьника может заболеть голова или скрутить живот.

"Была лазейка и до этого. Если ребёнок сильно волнуется, ему плохо, он может удалиться с экзамена по состоянию здоровья и пойти потом его пересдавать в резервный срок, через две недели примерно. Но тогда он не получил первый результат, тогда он думает: а что будет, если я и там ещё не справлюсь?" — указал педагог.

Пересдача ЕГЭ, добавил Кильдюшкин, поможет улучшить результат — этой возможностью воспользуются те, кто будет недоволен баллами после первого раза.