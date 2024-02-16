Школьникам объяснили, когда лучше выбирать колледж вместо вуза

Утверждения, что в колледж идут те, кто не "потянул" школьные знания, и что для поступления туда не нужно высоких баллов в аттестате, — это стереотип, рассказала "Газете.ru" методист Елена Провозен.

По её словам, на самом деле средний балл при поступлении у абитуриента может быть высоким. К тому же сейчас появляется много современных колледжей, нацеленных на то, чтобы выпускники получили профессию уже по окончании среднего профессионального образования (СПО).

Провозен посоветовала идти в колледж тем, кто собирается как можно раньше получить профессию и начать самостоятельную жизнь. Тем более, обойдя вуз, девятиклассники могут сэкономить себе три-четыре года. Однако тем, кто решил посвятить жизнь науке, придётся всё же поступить в университет, так как там предполагается другой, более подходящий, вектор обучения.

"После окончания колледжа выпускник может поступить в вуз без ЕГЭ благодаря внутренним вступительным испытаниям. Это может оказаться проще, чем выпускной школьный экзамен, но те, кто планирует поступать в вуз после СПО, должны осознавать, что сдача вступительных экзаменов может вызвать сложности, поскольку школьная программа включает в себя и знания 10–11 классов", — предупредила эксперт.

По её словам, не все школьники в девятом классе готовы определиться с профессией. Кроме того, ряд специальностей в колледже пока недоступны для изучения. Кого-то, наоборот, может испугать широкий выбор профессий, к которым готовят в заведениях СПО. Но недооценивать роль такого диплома не стоит. Сейчас многие крупные компании рассматривают соискателей, получивших СПО, добавила методист.