Страховщики раскрыли профессии и хобби россиян, которые чаще всех получают травмы

Статистика, имеющаяся у страховщиков, вряд ли даст ответ на вопрос о том, в каком возрасте россияне чаще получают травмы. Если основываться на опыте экспертов, вероятность травмироваться в первую очередь связана не с возрастом, а с видом деятельности. Об этом в беседе с Life.ru рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Глеб Яковлев.

Например, активное времяпрепровождение ребёнка как в школе, так и за её пределами, а именно бег, исследование мира и различных предметов и прочее, может привести к неожиданной травме. Также в зоне риска находятся люди, чья профессия связана со строительством, станками, сложными механизмами. Пока человек занимается такой деятельностью, повышенная угроза травматизма будет сохраняться в течение всего трудоспособного возраста. Это же касается тех, кто живёт и работает в экстремальных условиях.

Кроме того, частым травмам подвержены люди, увлекающиеся экстремальными видами спорта, например альпинизмом, сплавами по рекам, горнолыжным и горно-пешеходным туризмом. Такими активностями могут заниматься люди разных возрастов, поэтому здесь не может быть однозначного ответа.

"На все эти случаи хорошо бы, конечно, подстраховаться, подготовиться, застраховать свою жизнь и здоровье, понимать, кто будет заниматься лечением травмы и оплачивать период вынужденной нетрудоспособности, может быть, платить за кредит, пока вы выздоравливаете, кто оплатит транспортировку из труднодоступной местности до госпиталя, если такая понадобится. И отвечайте правильно в анкетах на вопросы про профессию и хобби, занятия спортом, чтобы страховщик не отказывал в выплате в связи с сообщением неверной информации", — резюмировал Яковлев.