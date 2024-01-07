Кусок застрял внутри: Два москвича угодили в больницу с жуткими травмами после неудачного запуска петард

В Москве за минувшую ночь два человека попали в больницу после взрыва петард. Как сообщает SHOT, хлопушки разорвались прямо в руках у пострадавших.

По информации телеграм-канала, первый пострадавший — мужчина из столичного района Северный. Он не успел выкинуть петарду до взрыва, из-за чего его левую кисть разворотило, а кусок петарды вообще застрял внутри. Сначала любитель фейерверков посчитал, что травма сама заживёт, но спустя сутки его состояние сильно ухудшилось. В итоге москвича госпитализировали в травматологию, инородный предмет из руки уже извлекли.

Второй пострадавший — 16-летний подросток, который во время прогулки возле дома на Дмитровском шоссе нашёл петарду. Парень поджёг хлопушку, и она взорвалась прямо в его руках. С травмами левой кисти его доставили в больницу имени Филатова.