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2 января, 17:22

Подросток из Подмосковья чуть не лишился пальца из-за взорвавшейся в руке петарды

SHOT: В Подмосковье подросток петардой сломал большой палец на руке

В Московской области подростку петардой сломало палец, так как он не успел выбросить её до взрыва. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, инцидент произошёл вечером 31 декабря. 15-летний школьник из Люберец проводил время с друзьями во дворе на улице Наташинской и взрывал петарды. Одну из них он не успел вовремя выбросить, поэтому она взорвалась прямо в руках.

Пострадавшего экстренно госпитализировали в хирургию ДГКБ № 9 имени Сперанского в Москве с открытым переломом большого пальца правой руки со смещением и ожогом I степени обеих кистей. В больнице мальчику незамедлительно начали проводить операцию. Подросток пробудет в медучреждении до тех пор, пока врачи полностью не восстановят ему двигательную активность кисти.

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А ранее Лайф рассказывал, что в Москве школьнику разорвало щёку из-за взорвавшейся рядом петарды. Медики диагностировали у него открытую рану щеки с правой стороны. В настоящее время пострадавший находится в больнице, а полицейские продолжают устанавливать все детали случившегося.

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ТАСС / Александра Мудрац

Дарья Нарыкова
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