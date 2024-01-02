Подросток из Подмосковья чуть не лишился пальца из-за взорвавшейся в руке петарды

В Московской области подростку петардой сломало палец, так как он не успел выбросить её до взрыва. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, инцидент произошёл вечером 31 декабря. 15-летний школьник из Люберец проводил время с друзьями во дворе на улице Наташинской и взрывал петарды. Одну из них он не успел вовремя выбросить, поэтому она взорвалась прямо в руках.

Пострадавшего экстренно госпитализировали в хирургию ДГКБ № 9 имени Сперанского в Москве с открытым переломом большого пальца правой руки со смещением и ожогом I степени обеих кистей. В больнице мальчику незамедлительно начали проводить операцию. Подросток пробудет в медучреждении до тех пор, пока врачи полностью не восстановят ему двигательную активность кисти.