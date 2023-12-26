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26 декабря, 11:29

Разорвало щёку: В Москве школьник попал в больницу после игры с петардой

SHOT: В Москве школьнику разорвало щёку из-за взорвавшейся рядом петарды

В Москве школьнику разорвало щёку из-за взорвавшейся рядом петарды. Подробности инцидента сообщает SHOТ.

По информации телеграм-канала, вечером 24 декабря девятиклассник отправился гулять с друзьями. С собой у них были петарды, которые они решили покидать. В какой-то момент подросток замешкался и изделие взорвалась прямо около него. В результате мальчика экстренно госпитализировали. Медики диагностировали у него открытую рану щеки справа. В настоящее время пострадавший находится в больнице, а полицейские продолжают устанавливать все детали случившегося.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Ингушетии семилетний мальчик серьёзно пострадал от взрыва телефона, брошенного в костёр. У ребёнка сломан нос, проломлен лоб и обожжены глаза.

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Наталья Исакова
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