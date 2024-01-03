Саратовский школьник остался без пальцев после запуска петарды

В Саратовской области хирурги успешно провели операцию 12-летнему жителю Красного Кута, который в новогоднюю ночь получил травму из-за неосторожного обращения с пиротехникой, передаёт в телеграм-канале региональная детская клиническая больница.

Представители медицинского учреждения сообщили, что к ним в ночь на 1 января поступили два несовершеннолетних пациента, которые пострадали после запуска фейерверков. Так, ребёнку из Красного Кута взрывом петарды буквально оторвало четыре пальца на кисти левой руки.

"Ему потребовалась операция, которую успешно провели наши хирурги", — говорится в сообщении.

Также в реанимационное отделение попал 15-летний девятиклассник из населённого пункта Заволжский Пугачёвского района области. В настоящее время оба пациента находятся в стационаре этой больницы, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.