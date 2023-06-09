Россияне признались, что хотели бы застраховать руки, голову и голос

Пятая часть россиян хотели бы застраховать отдельные части тела. Это установили аналитики финансового маркетплейса "Сравни.ру", проведя онлайн-опрос жителей разных регионов РФ. Его результаты есть в распоряжении Лайфа.

Оказалось, что 20% россиян интересует страховка отдельной части тела, из них 46% застраховали бы руку или ногу, а 22% — голову. Часть опрошенных (7%) купили бы нетипичный продукт, например страховку улыбки или голоса, а 5% застраховали бы части лица (глаза, нос, губы). 17% респондентов позаботились бы о других частях тела.

Как правило, наши соотечественники готовы потратить на страхование частей тела до пяти тысяч рублей в год — такой вариант выбрали 72% респондентов. 15% в состоянии приобрести страховые продукты дороже 20 тысяч. И 8% опрошенных россиян выбрали сумму 5–10 тысяч рублей в год.

При этом больше половины респондентов признались, что никогда не приобретали добровольную страховку здоровья. В то же время почти треть (26%) опрошенных считают, что страхование — полезный инструмент. 6% пользуются медицинской страховкой на постоянной основе, и для 12% россиян полис ДМС оформляет работодатель.