Эксперт назвала дефицитную в России профессию с зарплатой до 200 тысяч рублей

В последние годы в России востребованы услуги нянь. Зарплата специалистов в этой сфере, которых в стране не хватает, составляет 100–200 тысяч в месяц в зависимости от квалификации.

"Если это хорошие няни, профессионально квалифицированные, то это всегда были востребованные специалисты", — рассказала радио "Комсомольская правда" гендиректор кадрового агентства "1000 кадров" Мария Маргулис.

Уровень дохода определяют квалификация, время работы и обязанности конкретной няни. По словам Маргулис, зарплата нянь стартует от 100 тысяч рублей и может достигать и 200 тысяч. Как правило, работодатель учитывает наличие педагогического образования и опыт работы с детьми.