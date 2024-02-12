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12 февраля, 20:30

Эксперт назвала дефицитную в России профессию с зарплатой до 200 тысяч рублей

Эксперт Маргулис: Высококвалифицированные няни могут получать 200 тысяч в месяц

В последние годы в России востребованы услуги нянь. Зарплата специалистов в этой сфере, которых в стране не хватает, составляет 100–200 тысяч в месяц в зависимости от квалификации.

"Если это хорошие няни, профессионально квалифицированные, то это всегда были востребованные специалисты", — рассказала радио "Комсомольская правда" гендиректор кадрового агентства "1000 кадров" Мария Маргулис.

Уровень дохода определяют квалификация, время работы и обязанности конкретной няни. По словам Маргулис, зарплата нянь стартует от 100 тысяч рублей и может достигать и 200 тысяч. Как правило, работодатель учитывает наличие педагогического образования и опыт работы с детьми.

Россиянам рассказали, как за год выросли зарплаты в разных сферах
Россиянам рассказали, как за год выросли зарплаты в разных сферах

А ранее Life.ru перечислил семь вариантов подработок, которые можно взять даже в выходные. Так, вполне реально подработать няней, таксистом или разносчиком еды.

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Freepik

Лариса Сафронова
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