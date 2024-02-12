Эксперт назвала дефицитную в России профессию с зарплатой до 200 тысяч рублей
Эксперт Маргулис: Высококвалифицированные няни могут получать 200 тысяч в месяц
В последние годы в России востребованы услуги нянь. Зарплата специалистов в этой сфере, которых в стране не хватает, составляет 100–200 тысяч в месяц в зависимости от квалификации.
"Если это хорошие няни, профессионально квалифицированные, то это всегда были востребованные специалисты", — рассказала радио "Комсомольская правда" гендиректор кадрового агентства "1000 кадров" Мария Маргулис.
Уровень дохода определяют квалификация, время работы и обязанности конкретной няни. По словам Маргулис, зарплата нянь стартует от 100 тысяч рублей и может достигать и 200 тысяч. Как правило, работодатель учитывает наличие педагогического образования и опыт работы с детьми.
А ранее Life.ru перечислил семь вариантов подработок, которые можно взять даже в выходные. Так, вполне реально подработать няней, таксистом или разносчиком еды.