Россиянам рассказали, как за год выросли зарплаты в разных сферах

Средняя предлагаемая зарплата в России за последний год увеличилась на 10 тысяч рублей. Ещё в январе прошлого года она составляла 45 тысяч, а по итогам декабря 2023-го — 55 тысяч, пишет RuNews24.

В свою очередь средняя ожидаемая зарплата увеличилась с 50 до 60 тысяч рублей. Больше всего заработок вырос там, где наблюдается нехватка работников: у "синих воротничков" и у линейного массового персонала.

В целом по стране зарплата у рабочего персонала увеличилась с 53,5 тысячи рублей в январе предшествующего года до 68,5 тысячи рублей в декабре того же 2023-го. В тот же период времени увеличилась средняя предлагаемая зарплата в сфере строительства и недвижимости (с 60 до 70 тысяч), в области производства и сервисного обслуживания (с 54 до 65 тысяч), а также розничной торговли (с 35 до 43,5 тысячи рублей).

По мнению руководителя пресс-службы hh.ru "Юг" Екатерины Никифоровой, причина такого роста кроется в инфляции, влекущей за собой вынужденное повышение оклада сотрудников, а также кадровый голод на рынке труда. В этой ситуации предприятия переманивают сотрудников друг у друга, в том числе за счёт прибавки к зарплате.

У высокооплачиваемых специалистов в список вакансий с хорошими зарплатами входят представители квалифицированного рабочего персонала. Речь идёт о водителях, инженерах, а также врачах разных направленностей.