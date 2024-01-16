Составлен топ-5 сфер в Москве и области с зарплатой выше 100 тысяч

Большинство вакансий в Москве и Московской области с зарплатой свыше 100 тысяч рублей предлагают работникам без специальной подготовки и опыта, их доля составляет 32%. Об этом "Москве 24" сообщили эксперты "Работы.ру".

По данным сервиса, часто итоговая зарплата в таких вакансиях зависит от результата работы, например количества заключённых сделок, выполненных поездок или заказов. Отрасль транспорта и логистики оказалась на втором месте с зарплатой в 100 тысяч рублей, она занимает 30% от всех предложений работы. Затем идут производственный и агропромышленный секторы (17% вакансий), строительство и недвижимость (10%). Список закрывает сфера торговли (8%).

Заместитель гендиректора сервиса Александр Ветерков дополнил, что в России растёт спрос на сотрудников из-за дефицита кадров и низкой безработицы. Кроме того, ежегодно увеличивается число вакансий с зарплатой выше 100 тысяч рублей, так как это один из главных инструментов в привлечении работников. Однако в 2024 году россиян ожидает замедление темпов роста зарплат, предупредил специалист.

В настоящее время компании активно развивают нематериальные методы мотивации сотрудников, большинство работодателей увеличивают выплаты только для некоторых категорий работников, отдавая предпочтение разовым выплатам премий или вкладывая средства в профессиональное развитие и повышение квалификации, подытожил Ветерков.