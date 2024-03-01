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1 марта, 14:13

Заслуженный учитель поддержал предложение Путина по ЕГЭ и назвал важное условие

Педагог Ямбург: Возможность повторной сдачи ЕГЭ снизит стресс у учеников

Возможность пересдавать ЕГЭ сразу после провальной попытки позволит ученикам не ждать лишний год, за который тесты могут поменяться, заявил заслуженный учитель, доктор педагогических наук и академик Российской академии образования Евгений Ямбург, комментируя предложение президента РФ Владимира Путина. По его словам, такая возможность снизит количество стресса у детей и родителей.

"Пересдача экзамена до начала приёмной кампании позволит не ломать детям судьбу. Есть великолепные химики, физики, которые могут провалить, например, русский язык. Это всё-таки стресс — ученик мог растеряться. А так он будет меньше переживать", сказал Ямбург в беседе с телеканалом "Звезда".

Однако он отметил, что стоит разрешать пересдавать только один экзамен, потому что провал нескольких предметов уже не может быть случайностью.

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Напомним, Путин в ходе Послания Федеральному собранию предложил предоставить возможность пересдачи единого государственного экзамена по одному из предметов. Глава государства отметил, что сроки повторного экзамена следует продлить до конца приёмной кампании в вузы, чтобы дети успели подать документы в институты уже с учётом пересдачи.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
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