Заслуженный учитель поддержал предложение Путина по ЕГЭ и назвал важное условие

Возможность пересдавать ЕГЭ сразу после провальной попытки позволит ученикам не ждать лишний год, за который тесты могут поменяться, заявил заслуженный учитель, доктор педагогических наук и академик Российской академии образования Евгений Ямбург, комментируя предложение президента РФ Владимира Путина. По его словам, такая возможность снизит количество стресса у детей и родителей.

"Пересдача экзамена до начала приёмной кампании позволит не ломать детям судьбу. Есть великолепные химики, физики, которые могут провалить, например, русский язык. Это всё-таки стресс — ученик мог растеряться. А так он будет меньше переживать", — сказал Ямбург в беседе с телеканалом "Звезда".

Однако он отметил, что стоит разрешать пересдавать только один экзамен, потому что провал нескольких предметов уже не может быть случайностью.