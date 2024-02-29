Путин предложил дать второй шанс выпускникам при сдаче ЕГЭ

"Действительно, механизм ЕГЭ должен совершенствоваться. Что я предлагаю на этом этапе? Предлагаю сделать ещё один шаг в этом направлении. Дать выпускникам, что называется, второй шанс, а именно — по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов и сделать это до конца приёмной кампании в вузы. Чтобы успеть подать документы уже с учётом пересдачи", — предложил президент.