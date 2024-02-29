Путин предложил дать второй шанс выпускникам при сдаче ЕГЭ
Путин: У выпускников школ должна быть возможность пересдать один предмет ЕГЭ
Выпускникам школ нужно предоставить возможность пересдачи единого государственного экзамена по одному из предметов до завершения набора в вузы. Необходимо совершенствовать механизм работы ЕГЭ, заявил президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. Life.ru ведёт прямую трансляцию.
Путин предложил дать возможность пересдать один из предметов ЕГЭ выпускникам школ. Видео © Life.ru
"Действительно, механизм ЕГЭ должен совершенствоваться. Что я предлагаю на этом этапе? Предлагаю сделать ещё один шаг в этом направлении. Дать выпускникам, что называется, второй шанс, а именно — по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов и сделать это до конца приёмной кампании в вузы. Чтобы успеть подать документы уже с учётом пересдачи", — предложил президент.
Ранее Путин в своём Послании Федеральному собранию объявил о начале программы капремонта школ и детских садов с 2025 года. Она будет распространяться и на здания, построенные во времена СССР. Российский лидер добавил, что на программу будет выделено более 400 миллиардов рублей из бюджета.
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