На выставке "Россия" стартовал форум добровольцев в сфере здравоохранения

Добровольцы из разных уголков страны собрались на Международной выставке-форуме "Россия". На открытии волонтёры встретились с представителями Министерства здравоохранения и руководителями крупных добровольческих организаций. Мероприятие организовано при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) и продлится до 7 апреля.

На открытие Всероссийского форума пришли почётные гости: заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Татьяна Семёнова, председатель Комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по молодёжной политике Артём Метелев, начальник Управления делами государственной службы и правового обеспечения Федерального агентства по делам молодёжи Максим Самошест, председатель Российского Красного Креста Павел Савчук, Председатель ВОД "Волонтёры-медики" Анастасия Зацепурина.











В рамках открытия форума заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Татьяна Семёнова озвучила послание Владимира Путина в адрес движения волонтёров-медиков.

"За прошедшие годы ваше движение своими реальными делами и начинаниями, искренней заботой о тех, кто нуждается в поддержке и внимании, снискало заслуженный авторитет, сплотило в своих рядах тысячи единомышленников, для которых добровольчество в сфере здравоохранения стало делом и смыслом жизни. Убеждён, что волонтёры-медики будут расширять горизонты своей деятельности, уделять неустанное внимание реализации востребованных инициатив в социальной сфере. Желаю вам успехов на непростом, но очень важном для людей поприще", — написал в своём обращении к участникам форума российский лидер.

Татьяна Семёнова, со своей стороны, отметила важный вклад, который вносят волонтёры-медики в развитие медицинского добровольчества в стране.

"Фактически каждая задача, которая стоит перед страной, подхватывается движением волонтёров-медиков. Ведомство, которое я курирую, а также министр здравоохранения России Михаил Мурашко считают волонтёров-медиков нашей армией, которая позволяет реализовывать стратегические задачи, стоящие перед нами. Волонтёры-медики — это ключевая опора российского здравоохранения, за что я выражаю вам огромную благодарность", — отметила замминистра здравоохранения Российской Федерации.

Всероссийский форум волонтёров-медиков проходит в Москве в восьмой раз. Слоган мероприятия в этом году: "Волонтёры-медики: вчера, сегодня, завтра" подчёркивает важность истории движения волонтёров-медиков в России, его актуальность и перспективу. Форум традиционно станет для добровольцев коммуникационной средой для обмена опытом, знаниями и идеями между волонтёрами-медиками, представителями органов власти, медицинских организаций и общественных организаций из разных регионов страны.

"Казалось, что мы только вчера пришли с инициативой о создании небольшого проекта, а с этих пор прошло уже больше 10 лет. Никто тогда даже не мог мечтать, что это перерастёт в такое огромное и важное для нашей страны движение. Сначала к нам относились с опаской, но мы сделали шаг вперёд, и сейчас тысячи медицинских учреждений и сотни образовательных организаций объединились для того, чтобы помогать людям. Волонтёры-медики — это первая технология профессионального волонтёрства, обучение служением", — рассказал председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев.

Участниками форума стали 300 человек: региональные координаторы, координаторы местных отделений и направлений деятельности ВОД "Волонтёры-медики", а также более 60 ответственных сотрудников органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и образовательных учреждений высшего образования, подведомственных Минздраву. В рамках форума для добровольцев организованы площадки, направленные на формирование и совершенствование личных навыков волонтёра, а также на формирование патриотического самосознания и развитие осознанного подхода к профессиональному долгу. Программа форума разделена на четыре блока, в рамках которых участникам предстоит обсудить важные вопросы развития добровольчества в сфере здравоохранения в России.

"Наше сегодняшнее мероприятие даёт возможность не только встретиться с единомышленниками, но и является праздником добра, милосердия и неравнодушия. Каждый волонтёр-медик — по-настоящему небезразличный человек. Я выражаю благодарность всем гостям, желаю вам продуктивной работы. Вместе мы будем двигаться в сторону развития медицинского добровольчества, оказывая друг другу всестороннюю поддержку", — обратилась к участникам форума председатель ВОД "Волонтёры-медики" Анастасия Зацепурина.