Выставку-форум "Россия" посетили 9 млн человек за менее чем пять месяцев
Семья девятимиллионного посетителя выставки "Россия". Обложка © russia.riamediabank.ru
Отметка посетителей Международной выставки-форума "Россия", которая проходит в Москве, достигла девяти миллионов. Юбилейным гостем стал девятилетний мальчик Андрей Баторов, который посетил выставку вместе с родителями Александрой Маркевич, Станиславом Баторовым и младшей сестрой Софией.
На выставке-форуме "Россия" встретили юбилейного посетителя Андрея Баторова. Видео © Пресс-служба выставки-форума "Россия"
"Я видела сюжеты о других миллионниках, но не могла представить, что мы станем одними из них. Нам никогда так глобально не везло, надеюсь, что мы не исчерпали лимит везения. Этот подарок очень приятный и неожиданный", — отметила Александра Маркевич, мама Андрея.
Для мальчика и его семьи родом из Бурятии провели экскурсию по экспозиции в павильоне № 59, который посвящён прошлому, настоящему и будущему городов России. Андрей Баторов получил подарки от АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" и государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Семье вручили сертификат на семейное путешествие на озеро Байкал.
"У нас сегодня большое событие! Андрей, ты стал девятимиллионным посетителем выставки. Наши большие друзья и партнёры ВЭБ.РФ дарят вашей дружной семье поездку на Байкал. Пусть эта поездка станет для тебя, твоих родителей и сестрёнки незабываемым приключением, которое навсегда останется в ваших сердцах. Мы за вас очень рады!" — указала генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия"" Наталья Виртуозова.
Программа путешествия будет насыщенная — от экскурсии в хаски-парк до прогулки по экотропе с опытными гидами. Кроме того, семью поселят в одном из лучших отелей региона. Родители с детьми также смогут отведать самые вкусные национальные блюда.
А ранее Life.ru рассказывал, что восьмиллионному посетителю вручили сертификат на посещение товарищеского футбольного матча сборных России и Сербии, который пройдёт в Москве 21 марта. Напомним, что выставка открылась 4 ноября 2023 года. На ней представлено 132 экспозиции, в том числе 89 российских регионов. Президент РФ Владимир Путин в феврале поручил продлить выставку до 8 июля.