Выставку-форум "Россия" посетили 9 млн человек за менее чем пять месяцев

Отметка посетителей Международной выставки-форума "Россия", которая проходит в Москве, достигла девяти миллионов. Юбилейным гостем стал девятилетний мальчик Андрей Баторов, который посетил выставку вместе с родителями Александрой Маркевич, Станиславом Баторовым и младшей сестрой Софией.

На выставке-форуме "Россия" встретили юбилейного посетителя Андрея Баторова. Видео © Пресс-служба выставки-форума "Россия"

"Я видела сюжеты о других миллионниках, но не могла представить, что мы станем одними из них. Нам никогда так глобально не везло, надеюсь, что мы не исчерпали лимит везения. Этот подарок очень приятный и неожиданный", — отметила Александра Маркевич, мама Андрея.

Для мальчика и его семьи родом из Бурятии провели экскурсию по экспозиции в павильоне № 59, который посвящён прошлому, настоящему и будущему городов России. Андрей Баторов получил подарки от АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" и государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Семье вручили сертификат на семейное путешествие на озеро Байкал.

"У нас сегодня большое событие! Андрей, ты стал девятимиллионным посетителем выставки. Наши большие друзья и партнёры ВЭБ.РФ дарят вашей дружной семье поездку на Байкал. Пусть эта поездка станет для тебя, твоих родителей и сестрёнки незабываемым приключением, которое навсегда останется в ваших сердцах. Мы за вас очень рады!" — указала генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия"" Наталья Виртуозова.

Программа путешествия будет насыщенная — от экскурсии в хаски-парк до прогулки по экотропе с опытными гидами. Кроме того, семью поселят в одном из лучших отелей региона. Родители с детьми также смогут отведать самые вкусные национальные блюда.