Около двух тысяч иностранных участников ВФМ посетили выставку "Россия" на ВДНХ
Около 2 тысяч иностранных участников ВФМ посетили выставку "Россия". Обложка © russia.riamediabank.ru
Делегация зарубежных участников Всемирного фестиваля молодёжи посетила международную выставку-форум "Россия" 10 и 11 марта. Примерно две тысячи молодых активистов из 147 стран приехали на ВДНХ, чтобы увидеть достижения России.
Заместитель генерального директора выставки "Россия" Анастасия Звягина провела для них экскурсию по стендам регионов и подчеркнула, что это мероприятие является отправной точкой для участников фестиваля, которые в ближайшие недели посетят около 30 городов РФ. Одна из участниц ВФМ из Франции, Эва Кауба, заявила, что впечатлена разнообразием технологий и культур, которые смогла увидеть в рамках форума.
"Я из Франции, мне 22 года. Я увидела на выставке, что Россия — очень развитая страна. Я увидела множество технологий, представляющих эту страну. Я хочу узнать больше о каждой возможности, которую Россия даёт своим гражданам. Мы впечатлены тем, что здесь есть разные технологии, разные культуры, разные традиции. Я получила возможность узнать всё о России в одном месте. И мне нравится, что я могу быстро "переехать" в любой регион", — отметила француженка.
Многие иностранные посетители были удивлены разнообразием национальных атрибутов, представленных на выставке. Некоторые из них отметили, что одного дня на форуме недостаточно, чтобы охватить его полностью.
Члены делегации представляют 147 стран, среди которых Сербия, Бразилия, Мексика, Индонезия, Мадагаскар, Турция, ОАЭ, Германия, Египет, Эфиопия, Аргентина, Доминиканская Республика, Кыргызская Республика, Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Шри-Ланка, Бангладеш, Черногория, Алжир, Парагвай, Непал, Зимбабве, Мозамбик, Колумбия, Эквадор и другие. Планируется, что 15 марта гости снова посетят выставку.
"Россия открыта для всех, мы рады всем гостям и всегда готовы оказать им радушный приём. Сейчас, когда участники фестиваля отправляются в наши регионы, стартовой точкой для них стала наша выставка — именно здесь собраны достижения нашей страны. А в павильоне № 75 наши гости могут узнать не только о достижениях, но и многообразии культур народов России, узнать об истории и традициях наших регионов", — подчеркнула Звягина.
А ранее Life.ru сообщал, что уже восемь миллионов человек посетили выставку "Россия". Юбилейному посетителю вручили сертификат на посещение товарищеского футбольного матча сборных России и Сербии, который состоится в Москве 21 марта.