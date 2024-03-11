Около двух тысяч иностранных участников ВФМ посетили выставку "Россия" на ВДНХ

Делегация зарубежных участников Всемирного фестиваля молодёжи посетила международную выставку-форум "Россия" 10 и 11 марта. Примерно две тысячи молодых активистов из 147 стран приехали на ВДНХ, чтобы увидеть достижения России.

Около 2 тысяч иностранных участников ВФМ посетили выставку "Россия". Фото © russia.riamediabank.ru

Заместитель генерального директора выставки "Россия" Анастасия Звягина провела для них экскурсию по стендам регионов и подчеркнула, что это мероприятие является отправной точкой для участников фестиваля, которые в ближайшие недели посетят около 30 городов РФ. Одна из участниц ВФМ из Франции, Эва Кауба, заявила, что впечатлена разнообразием технологий и культур, которые смогла увидеть в рамках форума.

Около 2 тысяч иностранных участников ВФМ посетили выставку "Россия". Фото © russia.riamediabank.ru

"Я из Франции, мне 22 года. Я увидела на выставке, что Россия — очень развитая страна. Я увидела множество технологий, представляющих эту страну. Я хочу узнать больше о каждой возможности, которую Россия даёт своим гражданам. Мы впечатлены тем, что здесь есть разные технологии, разные культуры, разные традиции. Я получила возможность узнать всё о России в одном месте. И мне нравится, что я могу быстро "переехать" в любой регион", — отметила француженка.

Около 2 тысяч иностранных участников ВФМ посетили выставку "Россия". Фото © russia.riamediabank.ru

Многие иностранные посетители были удивлены разнообразием национальных атрибутов, представленных на выставке. Некоторые из них отметили, что одного дня на форуме недостаточно, чтобы охватить его полностью.

Около 2 тысяч иностранных участников ВФМ посетили выставку "Россия". Фото © russia.riamediabank.ru

Члены делегации представляют 147 стран, среди которых Сербия, Бразилия, Мексика, Индонезия, Мадагаскар, Турция, ОАЭ, Германия, Египет, Эфиопия, Аргентина, Доминиканская Республика, Кыргызская Республика, Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Шри-Ланка, Бангладеш, Черногория, Алжир, Парагвай, Непал, Зимбабве, Мозамбик, Колумбия, Эквадор и другие. Планируется, что 15 марта гости снова посетят выставку.

Около 2 тысяч иностранных участников ВФМ посетили выставку "Россия". Фото © russia.riamediabank.ru

"Россия открыта для всех, мы рады всем гостям и всегда готовы оказать им радушный приём. Сейчас, когда участники фестиваля отправляются в наши регионы, стартовой точкой для них стала наша выставка — именно здесь собраны достижения нашей страны. А в павильоне № 75 наши гости могут узнать не только о достижениях, но и многообразии культур народов России, узнать об истории и традициях наших регионов", — подчеркнула Звягина.

Около 2 тысяч иностранных участников ВФМ посетили выставку "Россия". Фото © russia.riamediabank.ru