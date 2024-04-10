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10 апреля, 09:50

Более 4 тысяч инициатив от россиян поступило в нацпроект "Молодёжь и дети"

Сегодня, 10 апреля, закончился приём предложений от россиян в национальный проект "Молодёжь и дети" на "Госуслугах". По итогам открытого сбора число инициатив превысило четыре тысячи. Об этом рассказали представители Росмолодёжи.

В организации отметили, что в проекте могли поучаствовать не только молодёжь, но и люди старше 35 лет. Наиболее популярными темами для предложений стали такие, как духовно-нравственное воспитание, поддержка общественных объединений, спорта и здорового образа жизни, профессионального развития молодых специалистов и трудоустройство молодёжи, а также поддержка молодых семей.

"Лидерами по предложенным идеям стали именно молодые люди от 14 до 35 лет, доля инициатив которых составила свыше 80% от общего числа", — сообщила пресс-служба Росмолодёжи.

Самыми активными из российских регионов в ходе сбора инициатив оказались Калужская область и Москва (у регионов 7% от общего числа предложений). 5% пришлось на предложения Новосибирской области, по 4% — на Московскую и Ростовскую области.

В организации отметили, что целью национального проекта являются обобщение, систематизация и распространение лучших образовательных и воспитательных практик в сфере молодёжной политики. Кроме того, проект поможет самореализоваться молодым людям из разных уголков страны.

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Ранее Life.ru рассказывал, что с помощью введения новых мер молодёжной политики, в том числе в рамках нацпроекта "Молодёжь и дети", президент Владимир Путин конструирует будущий облик России. Как считают эксперты, эффективность мер, принимаемых государством, подтверждается социологическими данными.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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