Путина назвали конструктором будущего России из-за нацпроекта "Молодёжь и дети"

Сегодня с помощью введения новых мер молодёжной политики, в том числе в рамках нацпроекта "Молодёжь и дети", президент Владимир Путин конструирует будущий облик России. Об этом в беседе с Life.ru рассказала генеральный директор АНО "Институт региональных проблем" Наталья Линдигрин, отметив рост числа молодых патриотов.

Российский лидер отдельно подчеркнул для правительства и государственных структур, что работа с подрастающим поколением не должна носить "охранительный" характер, поскольку молодёжная политика должна быть устремлена в будущее. Наталья Линдигрин считает, что при этом крайне важно сохранить фундамент нашего государства — нашу идентичность.

"Именно она сможет связать преемственностью многие поколения. И молодёжная политика, ориентированная на будущее, позволит нашей идентичности сохраниться и развиться, а значит, обеспечить будущее России", — заявила глава Института региональных проблем.

По её словам, эффективность мер молодёжной политики, принимаемых государством, подтверждается социологическими данными: растёт число патриотически настроенной молодёжи, всё больше молодых людей видят возможности для самореализации на родине, снижается уровень молодёжной безработицы.

Новый национальный проект "Молодёжь и дети" призван выстроить единую траекторию образования молодого поколения. Нацпроект объединит меры в сфере вовлечения молодёжи в волонтёрскую деятельность, создания возможностей для самореализации, развития талантов и передовой молодёжной инфраструктуры, а также определит кадровые и социальные лифты, рассказывает Линдигрин.

"Особое внимание в контексте нового нацпроекта отведено теме Года семьи. Согласно результатам социсследований, среди жизненных целей, которые ставит перед собой молодёжь, 71% связан с созданием счастливой семьи. В ответ на этот запрос акцент на формирование семейных ценностей будет делаться уже со школьной скамьи", — заключила политолог.