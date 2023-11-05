В "Артеке" наградили победителей "Большой перемены" среди учеников 8–10-х классов

В международном детском центре "Артек" назвали имена победителей всероссийского конкурса "Большая перемена" среди школьников 8–10-х классов. В церемонии награждения участвовал первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

В "Артеке" наградили победителей "Большой перемены". Видео © LIFE

"Большая перемена" — флагманский проект "Движения первых". Также в его организации помогали Росмолодёжь, президентская платформа "Россия — страна возможностей", Минпросвещения и Министерство науки и высшего образования.

Победители среди старшеклассников получат до одного миллиона рублей на образование, дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы и смогут отправиться в авторские туры по России от проекта "Больше, чем путешествие". Педагоги-наставники также получат призы.

"С каждым годом в "Большой перемене" принимают участие всё больше и больше ребят. К конкурсу присоединились уже более 5 миллионов участников", — сказал в поздравительной речи Кириенко.

Он отметил, что в этом сезоне конкурса изменилась система оценки и большую роль теперь играет командная работа. Политик подчеркнул, что главное в стране — это люди и ребята должны сохранить умение работать сообща. Он также призвал ребят следовать за своей мечтой и работать на благо России.

"Я желаю вам достойно нести это знамя победителей, это знамя финалистов "Большой перемены", и быть примером для ваших сверстников", — обратилась к финалистам глава Росмолодёжи Ксения Разуваева.