В "Артеке" наградили победителей "Большой перемены" среди учеников 8–10-х классов
В "Артеке" наградили победителей "Большой перемены". Фото © "Большая перемена"
В международном детском центре "Артек" назвали имена победителей всероссийского конкурса "Большая перемена" среди школьников 8–10-х классов. В церемонии награждения участвовал первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
В "Артеке" наградили победителей "Большой перемены". Видео © LIFE
"Большая перемена" — флагманский проект "Движения первых". Также в его организации помогали Росмолодёжь, президентская платформа "Россия — страна возможностей", Минпросвещения и Министерство науки и высшего образования.
Победители среди старшеклассников получат до одного миллиона рублей на образование, дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы и смогут отправиться в авторские туры по России от проекта "Больше, чем путешествие". Педагоги-наставники также получат призы.
"С каждым годом в "Большой перемене" принимают участие всё больше и больше ребят. К конкурсу присоединились уже более 5 миллионов участников", — сказал в поздравительной речи Кириенко.
Он отметил, что в этом сезоне конкурса изменилась система оценки и большую роль теперь играет командная работа. Политик подчеркнул, что главное в стране — это люди и ребята должны сохранить умение работать сообща. Он также призвал ребят следовать за своей мечтой и работать на благо России.
"Я желаю вам достойно нести это знамя победителей, это знамя финалистов "Большой перемены", и быть примером для ваших сверстников", — обратилась к финалистам глава Росмолодёжи Ксения Разуваева.
Ранее сообщалось, что конкурс "Это у нас семейное" пользуется огромной популярностью среди россиян: с начала его запуска участниками стали более 500 человек. Как сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, в связи с особым интересом граждан было принято решение продлить приём заявок до 18 декабря.