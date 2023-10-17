"Движение первых" исполнит мечты подопечных фонда "Круг добра"
Фонд "Круг добра" пригласил подопечных присоединиться к акции "Мечтай со мной", которую проводит "Движение первых". Этот проект исполняет мечты детей от 6 до 17 лет с состоянием здоровья, угрожающим их жизни. К участию приглашаются мальчишки и девчонки с онкологией, спинальной мышечной атрофией, первичным иммунодефицитом и другими диагнозами. Заполнить заявку на участие можно на сайте "Мечтайсомной.рф".
"Мы верим, что мечта — это самое главное в жизни человека. Она та сила, которая мотивирует его и придаёт смысл всем его поступкам. Однако не у всех есть время, средства и возможности, чтобы исполнить свои мечты, поэтому мы объединили наши усилия, чтобы эти люди получили шанс", — делятся организаторы проекта.
По словам председателя правления фонда "Круг добра" протоиерея Александра Ткаченко, исполнение мечты — одно из самых ярких и радостных впечатлений в жизни.
"Создавая 20 лет назад в Санкт-Петербурге первый в России детский хоспис, мы устраивали праздники детям, сюрпризы, пытались исполнить их заветные желания и мечты. Этот опыт был замечен и подхвачен в таких больших — на всю страну — проектах, как "Ёлка желаний". Рад, что к таким проектам присоединяется всё больше людей, что помощь нуждающимся, эмпатия, внимание к тяжелобольным людям ценны и для новых поколений, это очень правильно", — поделился он.
vk / "Движение первых"