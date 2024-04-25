Сертификат на путешествие в Томск вручили 11-миллионному гостю выставки "Россия"

11-миллионный посетитель Международной выставки-форума "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве, получил специальный приз — сертификат на поездку в город Томск. Юбилейным гостем мероприятия стала Ольга Лутова из Орла, которая приехала в столицу вместе с мужем Анатолием и двумя дочерьми — восьмилетней Валерией и 15-летней Софией.

"На выставку мы приехали из Орловской области. Очень рады, что попали сюда! Здесь мы можем посмотреть все регионы нашей страны, узнать о них подробности, выбрать, куда можно отправиться путешествовать", — сказала Ольга Лутова.

В торжественной обстановке губернатор Томской области Владимир Мазур вручил гостям сертификат на четырёхдневное путешествие в "Изумрудный" Томск. В ходе поездки семейство из Орла не только сможет узнать, почему сибирский город прозвали в честь драгоценного камня, но и посетить самые красивые и памятные места, а также попробовать местные угощения. Встретить дорогих гостей пообещал сам губернатор региона.