Сертификат на путешествие в Томск вручили 11-миллионному гостю выставки "Россия"
Выставку "Россия" на ВДНХ посетили 11 миллионов гостей
11-миллионный посетитель Международной выставки-форума "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве, получил специальный приз — сертификат на поездку в город Томск. Юбилейным гостем мероприятия стала Ольга Лутова из Орла, которая приехала в столицу вместе с мужем Анатолием и двумя дочерьми — восьмилетней Валерией и 15-летней Софией.
"На выставку мы приехали из Орловской области. Очень рады, что попали сюда! Здесь мы можем посмотреть все регионы нашей страны, узнать о них подробности, выбрать, куда можно отправиться путешествовать", — сказала Ольга Лутова.
В торжественной обстановке губернатор Томской области Владимир Мазур вручил гостям сертификат на четырёхдневное путешествие в "Изумрудный" Томск. В ходе поездки семейство из Орла не только сможет узнать, почему сибирский город прозвали в честь драгоценного камня, но и посетить самые красивые и памятные места, а также попробовать местные угощения. Встретить дорогих гостей пообещал сам губернатор региона.
Ранее Life.ru сообщал, что 10-миллионным посетителем выставки стал Константин Панфилов, прибывший из Ярославля вместе с супругой Екатериной. Пара выиграла сертификат на поездку в Мурманск с экскурсией на первый в мире ледокол с ядерной энергетической установкой "Ленин" и универсальное ледокольное судно "Атомфлот".
Напомним, Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ в Москве в ноябре прошлого года. Посетители могут познакомиться с более чем 130 экспозициями, которые представляют в том числе 89 регионов нашей необъятной страны. Кстати, недавно президент России Владимир Путин поручил продлить выставку до середины лета — она будет открыта до 8 июля.
Пресс-служба выставки "Россия" / Сергей Баранов