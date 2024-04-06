На выставке "Россия" в Москве приняли 10-миллионного гостя
Награждение 10-миллионного гостя выставки-форума "Россия". Обложка © Предоставлено Life.ru
Сегодня, 6 апреля, выставка-форум "Россия" приняла десятимиллионного гостя. Юбилейныим посетителем стал Константин Панфилов, прибывший из Ярославля вместе со своей супругой Екатериной.
Вручение подарков 10-миллионному гостю выставки Константину и его супруге Екатерине. Видео © Предоставлено Life.ru
"Для нас это абсолютно неожиданно — мы на выставке первый раз, и такой сюрприз. Я очень рад, что так получилось", — рассказал Панфилов, а его жена добавила, что им очень повезло.
АНО "Дирекция Выставки достижений "Россия" и госкорпорация "Росатом" подарили супружеской паре сертификат на поездку в Мурманск с экскурсией на первый в мире ледокол с ядерной энергетической установкой "Ленин" и универсальное ледокольное судно "Атомфлот". Кроме того, их пригласили посетить Кольскую атомную электростанцию. Константин и Екатерина прежде никогда не бывали на севере России.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как 8-миллионный гость выставки, которому подарили билеты на игру российской сборной по футболу против команды Сербии, сходил на игру. Вадим из Тюмени обожает этот вид спорта с раннего детства и был рад лично присутствовать при впечатляющей победе наших футболистов. А девятимиллионный посетитель выставки-форума выиграл путёвку на Байкал.