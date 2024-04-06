На выставке "Россия" в Москве приняли 10-миллионного гостя

Сегодня, 6 апреля, выставка-форум "Россия" приняла десятимиллионного гостя. Юбилейныим посетителем стал Константин Панфилов, прибывший из Ярославля вместе со своей супругой Екатериной.

Вручение подарков 10-миллионному гостю выставки Константину и его супруге Екатерине. Видео © Предоставлено Life.ru

"Для нас это абсолютно неожиданно — мы на выставке первый раз, и такой сюрприз. Я очень рад, что так получилось", — рассказал Панфилов, а его жена добавила, что им очень повезло.