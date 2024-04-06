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6 апреля, 11:46

На выставке "Россия" в Москве приняли 10-миллионного гостя

Награждение 10-миллионного гостя выставки-форума "Россия". Обложка © Предоставлено Life.ru

Награждение 10-миллионного гостя выставки-форума "Россия". Обложка © Предоставлено Life.ru

Сегодня, 6 апреля, выставка-форум "Россия" приняла десятимиллионного гостя. Юбилейныим посетителем стал Константин Панфилов, прибывший из Ярославля вместе со своей супругой Екатериной.

Вручение подарков 10-миллионному гостю выставки Константину и его супруге Екатерине. Видео © Предоставлено Life.ru

"Для нас это абсолютно неожиданно — мы на выставке первый раз, и такой сюрприз. Я очень рад, что так получилось", рассказал Панфилов, а его жена добавила, что им очень повезло.

АНО "Дирекция Выставки достижений "Россия" и госкорпорация "Росатом" подарили супружеской паре сертификат на поездку в Мурманск с экскурсией на первый в мире ледокол с ядерной энергетической установкой "Ленин" и универсальное ледокольное судно "Атомфлот". Кроме того, их пригласили посетить Кольскую атомную электростанцию. Константин и Екатерина прежде никогда не бывали на севере России.

На выставке "Россия" стартовал форум добровольцев в сфере здравоохранения
На выставке "Россия" стартовал форум добровольцев в сфере здравоохранения

Ранее Life.ru рассказывал о том, как 8-миллионный гость выставки, которому подарили билеты на игру российской сборной по футболу против команды Сербии, сходил на игру. Вадим из Тюмени обожает этот вид спорта с раннего детства и был рад лично присутствовать при впечатляющей победе наших футболистов. А девятимиллионный посетитель выставки-форума выиграл путёвку на Байкал.

Юрий Лысенко
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