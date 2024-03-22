Восьмимиллионный гость выставки "Россия" посетил матч сборной РФ и получил подарок

Восьмимиллионный посетитель Международной выставки-форума "Россия" накануне сходил на матч сборной РФ по футболу с сербской командой. 14-летний Вадим Лейзер из Тюмени увлекается этим видом спорта с четырёх лет, а вчера стал свидетелем крупной победы наших игроков.

За матчем наблюдала и семья Вадима. На стадионе завершившие карьеру футболисты Дмитрий Сычёв и Фёдор Кудряшов вручили парню и его младшему брату два комплекта формы сборной России с автографами.

"Очень понравилось, особенно увидеть звёзд футбола. Мы были очень рады, когда на весь стадион назвали наши имена. Нам подарили именные футболки, но играть в них мы не будем, положим под стекло на память. Большое спасибо", — приводит слова Вадима пресс-служба выставки.