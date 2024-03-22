Восьмимиллионный гость выставки "Россия" посетил матч сборной РФ и получил подарок
Восьмимиллионный гость выставки "Россия" посетил матч сборных РФ и Сербии
Восьмимиллионный посетитель Международной выставки-форума "Россия" накануне сходил на матч сборной РФ по футболу с сербской командой. 14-летний Вадим Лейзер из Тюмени увлекается этим видом спорта с четырёх лет, а вчера стал свидетелем крупной победы наших игроков.
Восьмимиллионный гость "России" посетил матч сборной РФ против Сербии. Видео © Telegram / Россия. Поехали!
За матчем наблюдала и семья Вадима. На стадионе завершившие карьеру футболисты Дмитрий Сычёв и Фёдор Кудряшов вручили парню и его младшему брату два комплекта формы сборной России с автографами.
"Очень понравилось, особенно увидеть звёзд футбола. Мы были очень рады, когда на весь стадион назвали наши имена. Нам подарили именные футболки, но играть в них мы не будем, положим под стекло на память. Большое спасибо", — приводит слова Вадима пресс-служба выставки.
Подарок для юбилейного гостя дирекция "России" подготовила вместе с Российским футбольным союзом (РФС). Лейзеры наблюдали за игрой из VIP-ложи, а проезд до столицы и трёхдневное проживание им оплатили. Напомним, сборная России разгромила команду Сербии со счётом 4:0.
Как сообщал Life.ru, Международная выставка-форум "Россия" начала работу 4 ноября 2023 года. Она открылась на ВДНХ в Москве и собрала главные достижения всех 89 регионов страны, отраслей отечественной экономики и общественной жизни. Согласно опросам, наши сограждане гордятся представленными там достижениями. Выставка продлится до 8 июля.
Telegram / Россия. Поехали!