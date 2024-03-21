Сборная России разгромила команду Сербии со счётом 4:0 в товарищеском матче

Сборная России по футболу обыграла команду Сербии в товарищеском матче, который состоялся 21 марта в Москве на стадионе "Динамо" имени Льва Яшина. Игра завершилась разгромной победой подопечных Валерия Карпина со счётом 4:0.

В первом тайме на 21-й минуте судья матча Арда Кардешлер (Турция) удалил защитника гостей, игрока ЦСКА Милана Гайича. Антон Миранчук успешно реализовал пенальти. На 32-й минуте Максим Осипенко удвоил преимущество сборной России. Во втором тайме в ворота сербов влетело ещё два мяча — отличились Алексей Миранчук на 55-й минуте и Иван Сергеев в добавленное время. А вот гол Арсена Захаряна на 88-й минуте отменили.