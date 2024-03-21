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21 марта, 10:14

Лавров и глава МИД Сербии Дачич посетят футбольный матч национальных сборных

Сергей Лавров и Ивица Дачич. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Сергей Лавров и Ивица Дачич. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Глава МИД России Сергей Лавров отправится на футбольный матч между сборными РФ и Сербии в Москве вместе с первым заместителем председателя правительства республики, главой МИД страны Ивицей Дачичем. Об этом министр сообщил на переговорах с сербским коллегой.

"Сегодня будем присутствовать на футбольном матче между сборными России и Сербии. Интерес к этому мероприятию огромный, будет полный стадион. И я уверен, что футболисты порадуют нас хорошей игрой", — подчеркнул Лавров.

Кстати, сегодня, 21 марта, главе МИД РФ исполняется 74 года.

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Напомним, о планах провести матч между сборными РФ и Сербии ещё в декабре 2023 года сообщал президент Российского футбольного союза Александр Дюков. В конце января стала известна дата игры — 21 марта. Матч пройдёт на стадионе "Динамо" имени Льва Яшина, начало в 20:00 мск. Для подопечных Валерия Карпина эта встреча станет первой игрой против европейской команды с момента отстранения от международных турниров.

Дарья Нарыкова
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