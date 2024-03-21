Лавров и глава МИД Сербии Дачич посетят футбольный матч национальных сборных

Глава МИД России Сергей Лавров отправится на футбольный матч между сборными РФ и Сербии в Москве вместе с первым заместителем председателя правительства республики, главой МИД страны Ивицей Дачичем. Об этом министр сообщил на переговорах с сербским коллегой.

"Сегодня будем присутствовать на футбольном матче между сборными России и Сербии. Интерес к этому мероприятию огромный, будет полный стадион. И я уверен, что футболисты порадуют нас хорошей игрой", — подчеркнул Лавров.