Лавров и глава МИД Сербии Дачич посетят футбольный матч национальных сборных
Сергей Лавров и Ивица Дачич. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Глава МИД России Сергей Лавров отправится на футбольный матч между сборными РФ и Сербии в Москве вместе с первым заместителем председателя правительства республики, главой МИД страны Ивицей Дачичем. Об этом министр сообщил на переговорах с сербским коллегой.
"Сегодня будем присутствовать на футбольном матче между сборными России и Сербии. Интерес к этому мероприятию огромный, будет полный стадион. И я уверен, что футболисты порадуют нас хорошей игрой", — подчеркнул Лавров.
Кстати, сегодня, 21 марта, главе МИД РФ исполняется 74 года.
Напомним, о планах провести матч между сборными РФ и Сербии ещё в декабре 2023 года сообщал президент Российского футбольного союза Александр Дюков. В конце января стала известна дата игры — 21 марта. Матч пройдёт на стадионе "Динамо" имени Льва Яшина, начало в 20:00 мск. Для подопечных Валерия Карпина эта встреча станет первой игрой против европейской команды с момента отстранения от международных турниров.