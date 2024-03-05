Пелагея исполнит гимн России перед матчем со сборной Сербии по футболу

Популярная российская певица Пелагея исполнит государственный гимн нашей страны перед товарищеским матчем между сборными РФ и Сербии, который запланирован на 21 марта.

"Гимн России перед матчем с Сербией исполнит Пелагея! Заслуженная артистка России выступит 21 марта на стадионе "Динамо", — следует из сообщения, опубликованного в телеграм-канале сборной России.