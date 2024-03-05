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5 марта, 09:23

Пелагея исполнит гимн России перед матчем со сборной Сербии по футболу

Популярная российская певица Пелагея. Обложка © t.me / ПЕЛАГЕЯ / Дмитрий Рудаков

Популярная российская певица Пелагея. Обложка © t.me / ПЕЛАГЕЯ / Дмитрий Рудаков

Популярная российская певица Пелагея исполнит государственный гимн нашей страны перед товарищеским матчем между сборными РФ и Сербии, который запланирован на 21 марта.

"Гимн России перед матчем с Сербией исполнит Пелагея! Заслуженная артистка России выступит 21 марта на стадионе "Динамо", — следует из сообщения, опубликованного в телеграм-канале сборной России.

Стоит отметить, что товарищеский матч с сербами станет для нашей сборной первой игрой против команды из Европы с ноября 2021 года.

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Как уже рассказывал Life.ru, о планах провести матч ещё в декабре прошлого года сообщал президент Российского футбольного союза Александр Дюков. Кстати, известно, что в состав сборной РФ по футболу на мартовские игры вошли полузащитники Арсен Захарян из испанского "Реал Сосьедад" и Александр Головин из "Монако". Также появились первые фото новой формы.

Николь Вербер
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