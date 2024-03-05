Пелагея исполнит гимн России перед матчем со сборной Сербии по футболу
Популярная российская певица Пелагея. Обложка © t.me / ПЕЛАГЕЯ / Дмитрий Рудаков
Популярная российская певица Пелагея исполнит государственный гимн нашей страны перед товарищеским матчем между сборными РФ и Сербии, который запланирован на 21 марта.
"Гимн России перед матчем с Сербией исполнит Пелагея! Заслуженная артистка России выступит 21 марта на стадионе "Динамо", — следует из сообщения, опубликованного в телеграм-канале сборной России.
Стоит отметить, что товарищеский матч с сербами станет для нашей сборной первой игрой против команды из Европы с ноября 2021 года.
Как уже рассказывал Life.ru, о планах провести матч ещё в декабре прошлого года сообщал президент Российского футбольного союза Александр Дюков. Кстати, известно, что в состав сборной РФ по футболу на мартовские игры вошли полузащитники Арсен Захарян из испанского "Реал Сосьедад" и Александр Головин из "Монако". Также появились первые фото новой формы.