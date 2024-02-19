Образ жар-птицы: Появились первые фото новой формы сборной России по футболу
Mash: На новой форме сборной России по футболу будет образ жар-птицы
Новая форма сборной России по футболу будет представлена уже 6 марта на выставке-форуме "Россия", пишет Mash со ссылкой на источник. На смену "трём полоскам" от Adidas в ней пришёл образ жар-птицы от отечественного бренда Jogel.
Согласно задумке, узор должен напоминать перья мифической птицы, которые призваны приносить успех, удачу и счастье. Наши футболисты выйдут на поле в обновлённой форме уже в ближайших товарищеских матчах с Сербией и Парагваем, которые пройдут 21 и 25 марта соответственно.
Напомним, с 2008 года сборную РФ по футболу "одевал" немецкий Adidas, однако после начала спецоперации бренд прекратил сотрудничество с командой. В январе 2023 года президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил о намерении начать сотрудничать с новым производителем. Уже в июне РФС подписал соглашение с российским брендом Jogel.
ТАСС / Михаил Синицын