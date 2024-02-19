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19 февраля, 12:03

Образ жар-птицы: Появились первые фото новой формы сборной России по футболу

Mash: На новой форме сборной России по футболу будет образ жар-птицы

Новая форма сборной России по футболу будет представлена уже 6 марта на выставке-форуме "Россия", пишет Mash со ссылкой на источник. На смену "трём полоскам" от Adidas в ней пришёл образ жар-птицы от отечественного бренда Jogel.

Согласно задумке, узор должен напоминать перья мифической птицы, которые призваны приносить успех, удачу и счастье. Наши футболисты выйдут на поле в обновлённой форме уже в ближайших товарищеских матчах с Сербией и Парагваем, которые пройдут 21 и 25 марта соответственно.

Фрагмент новой формы сборной России по футболу. Фото © Mash

Фрагмент новой формы сборной России по футболу. Фото © Mash

Фрагмент новой формы сборной России по футболу. Фото © Mash

Фрагмент новой формы сборной России по футболу. Фото © Mash

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Напомним, с 2008 года сборную РФ по футболу "одевал" немецкий Adidas, однако после начала спецоперации бренд прекратил сотрудничество с командой. В январе 2023 года президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил о намерении начать сотрудничать с новым производителем. Уже в июне РФС подписал соглашение с российским брендом Jogel.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Синицын

Матвей Константинов
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