Сборная России по футболу сыграет с двукратным чемпионом Кубка Америки

Сборная России проведёт товарищеский матч против команды Парагвая 25 марта. Игра пройдёт в Москве на стадионе "Динамо" имени Льва Яшина. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"Национальная сборная России проведёт товарищеский матч с командой Парагвая 25 марта. Игра состоится в Москве на стадионе "Динамо" имени Льва Яшина и станет второй на мартовском учебно-тренировочном сборе. 21 марта сборная России на том же стадионе встретится с командой Сербии", — говорится в сообщении.

Парагвай занимает 53-е место в рейтинге ФИФА. Команда дважды выигрывала Кубок Америки, шесть раз становилась серебряным призёром, семь раз — бронзовым. Лучшее достижение на чемпионатах мира — четвертьфинал.