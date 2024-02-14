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14 февраля, 12:12

Сборная России по футболу сыграет с двукратным чемпионом Кубка Америки

Сборная России по футболу сыграет против команды Парагвая 25 марта в Москве

Сборная России проведёт товарищеский матч против команды Парагвая 25 марта. Игра пройдёт в Москве на стадионе "Динамо" имени Льва Яшина. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"Национальная сборная России проведёт товарищеский матч с командой Парагвая 25 марта. Игра состоится в Москве на стадионе "Динамо" имени Льва Яшина и станет второй на мартовском учебно-тренировочном сборе. 21 марта сборная России на том же стадионе встретится с командой Сербии", — говорится в сообщении.

Парагвай занимает 53-е место в рейтинге ФИФА. Команда дважды выигрывала Кубок Америки, шесть раз становилась серебряным призёром, семь раз — бронзовым. Лучшее достижение на чемпионатах мира — четвертьфинал.

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Сборная России после отстранения от международных турниров провела 11 товарищеских матчей (четыре победы, шесть ничьих, одно поражение). В своей последней на данный момент игре подопечные Валерия Карпина разгромили команду Кубы со счётом 8:0. Матч прошёл в Волгограде 20 ноября.

Обложка ©

ТАСС / ФК "Зенит" / Анна Мейер

Никита Никонов
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