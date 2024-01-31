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Сборные России и Сербии по футболу встретятся в Москве 21 марта

31 января, 09:33
Игроки сборной России по футболу. Обложка © ТАСС / ФК "Зенит" / Анна Мейер

Игроки сборной России по футболу. Обложка © ТАСС / ФК "Зенит" / Анна Мейер

Товарищеский футбольный матч между сборными России и Сербии запланирован на 21 марта в Москве, о времени начала встречи не сообщается. Об этом рассказали в Российском футбольном союзе (РФС).

"50 дней до матча Россия – Сербия! Ждём дружеской встречи с братьями", говорится в телеграм-канале объединения.

Команды выйдут на поле "ВТБ-арена". Матч должен стать первым для российской сборной против одной из европейских команд с момента отстранения РФ от международных состязаний.

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Напомним, ещё в декабре 2023 года президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщал, что сборные России и Сербии по футболу запланировали в 2024 году провести товарищеский матч. При этом он подчеркнул, что не может гарантировать, что сербы обязательно приедут, но контракт подписан.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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