Захарян и Головин вошли в состав сборной РФ по футболу на мартовские игры

Полузащитники Арсен Захарян из испанского "Реал Сосьедад" и Александр Головин из "Монако" вошли в команду Валерия Карпина на товарищеские матчи в марте, сообщили в пресс-службе сборной.

Сейчас в составе 38 футболистов. 21 марта они встретятся с Сербией, а 25 марта запланирован матч с Парагваем. Обе игры состоятся на "ВТБ-арене".