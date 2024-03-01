Захарян и Головин вошли в состав сборной РФ по футболу на мартовские игры
Арсен Захарян и Александр Головин. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев, Zuma / Panoramic
Полузащитники Арсен Захарян из испанского "Реал Сосьедад" и Александр Головин из "Монако" вошли в команду Валерия Карпина на товарищеские матчи в марте, сообщили в пресс-службе сборной.
Сейчас в составе 38 футболистов. 21 марта они встретятся с Сербией, а 25 марта запланирован матч с Парагваем. Обе игры состоятся на "ВТБ-арене".
Ранее Life.ru рассказал, что "Реал" победил "Жирону" в матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла в Мадриде и завершилась с разгромным счётом 4:0. Испанский клуб продлил беспроигрышную серию в испанской Ла Лиге до 18 игр, а гости проиграли впервые за 15 матчей.